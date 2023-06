Roskilde Festival lancerede op til årets festival et koncept, der skulle give festivalgængere særlig mulighed for at sikre sig en plads forrest under de største koncerter.

Og med en pris på små 150 kroner om året har flere grebet muligheden.

Men konceptet med navnet 'Orange Orbit' har været ramt af problemer. Det oplyser flere skuffede købere til B.T. tirsdag formiddag.

På Twitter skriver en bruger også, at hun føler, at hun er blevet 'scammet' (snydt, red.) af festivalen.

Sådan så det ud, da en bruger forsøgte at få sin adgang. Foto: Privat

Selv afviser Roskilde festival dog problemet, da B.T. foreholder dem kritikken.

De oplyser derimod, at alt har været i den skønneste orden, og at de hverken har oplevet problemer eller modtaget nogen henvendelser om, at der skulle være noget galt.

Det samme svar giver Orange Orbit dog ikke til de festivalgængere, der har kontaktet dem med frustrationer over, at noget ikke virkede.

'Vi har haft lidt tekniske problemer her til morgen. Vi arbejder på højtryk, for at det er oppe at køre til næste omgang. Dog har hjemmesiden på nuværende tidspunkt svært ved at følge med,' fremgår det.

De 150 kroner om året til Orange Orbit garanterer ikke, at man kan komme forrest i pit til koncerter.

Man får adgang til 2 gange 250 armbånd klokken 10 dagen før, og så er det ren først til mølle. Men flere oplevede, at de ikke kunne logge ind og sikre sig et armbånd.