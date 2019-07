Et stort musikanlæg på Roskilde Festival væltede natten mellem søndag og mandag ned på en gruppe danseglade festivaldeltagere.

B.T. har talt med et vidne, der beskriver, hvordan i hvert fald en person - en pige - blev kørt derfra på en båre.

Uheldet fandt sted i campingområdet G, der ligger i øst.

Ifølge vidnet var omkring 100 mennesker samlet ved et stort transportabelt musikanlæg, som der er mange af på festivalen.

Hvordan det skete, ved han ikke, men der kom et skub bagfra, og anlægget væltede ned på de mange mennesker, der dansede på græsarealet foran.

Var du til stede ved uheldet? Så vil B.T. gerne tale med dig. Skriv på sebj@bt.dk.

Vidnet sad selv på anlægget og væltede ned over folk, som om 'de var puder', beskriver han.

B.T. har været i kontakt med Midt- og Vestsjællands Politi, der meddeler, at de ikke har fået en anmeldelse om uheldet.

B.T. har ligeledes kontaktet Roskilde Festival af flere omgange for at få klarhed om episoden.

Men festivalen meddeler blot, at »de er ved at udarbejde et svar«.

Derudover har B.T. overhørt flere vagter omtale episoden.

Vi følger sagen tæt.