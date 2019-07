Roskilde Festival har i år indført et helt nyt system, når der skal købes øl. Men publikum forstår det ikke.

Og noget tyder på, at selv dem der arbejder i ølboderne er forvirrede, kan man forstå på de frustrerede gæster.

Festivalen har fra i år besluttet at droppe engangskrus og indføre genbrugelige plastikkopper, som vaskes ved indlevering og fyldes på ny med øl, sodavand eller drinks.

Det sker for at knække kurven for plastikaffald, som festivalen selv beskriver det. Men det koster penge at redde klimaet, og derfor er der indført afgifter på kopperne.

Men både gæster og medarbejdere, der er vant til et pantsystem, hvor man betaler 1,50 kroner for en flaske i supermarkedet og får 1,50 tilbage, når man aflevere den, forstår ikke altid Roskilde Festivals retursystem, som den selv beskriver således:

'Prisen er 5 kroner, den første gang du køber et krus med øl/sodavand/juice osv. Næste gang du køber noget at drikke - og samtidig indleverer dit brugte krus - er prisen 0 kroner for kruset.

Når du ikke vil have mere at drikke for en stund, kan du aflevere det i én af indleveringsboderne. Her køber vi det tilbage for 1 kr. De resterende 4 kroner er med til at betale for at drive det vaskbare genbrugssystem.'

Gæsterne betaler altså fem kroner i pant, men får kun 1 krone tilbage. Sådan burde det i hvert fald være.

Men et hurtigt kig på Roskilde Festivals Facebook-side afslører, at ikke alle festivalens medarbejdere er enige.

'Det er super fedt, at festivalen er gået over til genbrugelige glas, og man kan virkelig se, at der ikke flyder med glas på samme måde som tidligere. Men I burde virkelig få koordineret pant-reglerne! Det er som om, der er nye regler for hver bar og hver person,' skriver bl.a. festivalgæsten Caroline Calov Funch.

Onsdag kunne hun ikke få byttet sit drinksglas i en bar ved Orange Scene, da man kun solgte øl dér, lød det.

I en anden bar fik afleverede hun 12 glas, fik tre nye og udbetalt panten på resten.

Senere i samme bar afleverede hun også en stak krus, men fik ingen penge tilbage. I en anden bar fik hun panten overført til sit armbånd.

Og i en helt tredje bar fik hun et gammeldags engangsplastikkrus og lovning på, at hun alligevel kunne få sine fem kroner refunderet refunderet. Det kunne hun dog ikke, da det senere blev aktuelt.

'Er I lige så forvirrede som mig? Jeg har for længst forliget mig med, at jeg bare skal tænke i 45 kr pr øl og så se eventuel pant som et lotteri. Men det er sgu overraskende rodet for en festival af Roskildes størrelse og legacy!' skriver Caroline Calov Funch.

Til B.T. siger Jan Bechmann, der er teamchef for håndteringen af de vaskbare krus:

»Det er første år, at krus-systemet er i brug, så der har været nogle begyndervanskeligheder, som de ansvarlige har rettet op i løbet af de seneste dage. Det er naturligvis beklageligt«.

»Samtidig skal mange tusinder af gæster og frivillige lære et helt nyt system at kende, hvilket også tager lidt tid. Festivalen vil evaluere systemet efter årets festival og bruge erfaringerne til at forbedre systemet til næste års festival.«

Til Orange Press fortæller han, at han ikke forstår folks utilfredshed.

»Nej, det er jo et spørgsmål om bæredygtighed. Folk skal se bort fra pantsystemet og i stedet se krusene som en investering i miljøet,« siger han.

»Det er en udbredt misforståelse, at krusene fungerer som pant. Du køber et krus for fem kroner, som vi køber tilbage for en krone.«

De nye glas forventes at kunne bruges 25 gange, før materialet skal videre til genbrug.