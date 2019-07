Det er blevet nemt og bekvemt at være ung på festival. I hvert fald hvis man har en far og en mor, der betaler gildet og som en anden tjener står på spring for at feje alle udfordringer væk i festivalsmatten – de såkaldte curlingforældre. Dem var der masser af på den netop overståede Roskilde Festival!

Orange Press, festivalens officielle medie, kunne berette, at flere forældre havde efterlyst muligheden for at parkere tæt på festivalens lejrområde og endda få et midlertidigt armbånd, så de kunne bære øl, mad og nødvendigheder ind til ungernes fest på markerne omkring Roskilde.

En klar kontrast til de gode gamle dage, hvor unge fra nær og fjern som stædige muldyr slæbte ølkasser og makreldåser i kilovis fra Roskilde Station til deres midlertidige teltlejr fem kilometer derfra. Og den gik da heller ikke – Roskilde Festival afviste blankt forældrenes ønske om adgang til campingområdet.

I stedet måtte de unge gå de tunge skridt ud til de parkerede biler og hente deres habengut. Og isterninger. Og friskbagte pizzasnegle. Og sågar kogt vand til aftensmaden. B.T. gik i festivaldagene på jagt efter årets største curlingbarn, og det var let at finde sjove eksempler.

Nick Hansen er det, man kalder et vaskeægte curlingbarn

22-årige Nick fra Odense fik bragt både friskbagte boller og pølsehorn til festivalen. Og da drinksene skulle nedkøles, kom mor forbi med isterninger. Forældrene havde også betalt billetten.

»Jeg har fået sponsoreret min billet i år. Det er meget heldigt, når man er på SU. Så har de handlet alkohol for mig ved grænsen. Luftmadras har de også købt. Endda dobbelt, selvom jeg bare bad om en enkelt,« fortalte Nick under Roskilde Festival.

Også 15-årige Lara kunne nyde festivalen med fuld support fra hjemmefronten.

»Jeg ved godt, jeg er et curlingbarn. Det er en person, som bliver forkælet fuldt ud og får alt serveret på et sølvfad,« erkendte hun over for B.T., da hun fortalte, at hendes mor havde betalt udgifter for op til 10.000 kroner i forbindelse med festivaldeltagelsen og også sørgede for varm mad, frosne køleelementer og isterninger.

17-årige Clara Frederiksen får alle udgifter til Roskilde Festival dækket af sine forældre.

Rekorden for den mest basale forældreydelse gik dog til 17-årige Clara fra Ballerup, der i øvrigt selv betegnede sig som 'Roskilde Festivals største curlingbarn'.

Hun fik farmand til at transportere kogende vand fra hjemmet i Ballerup til festivalområdet for på den måde at kreere en portion aftensmad, der gav den klassiske makrelmad baghjul.

»I forgårs prøvede vi at finde noget – men der var ikke noget kogt vand, og så kunne han jo komme med noget til mig, så jeg havde noget,« sagde Clara Frederiksen, inden hun tilføjede:

»Rugbrødsmadder er ikke lige så lækkert mere.«

FEM TIPS TIL FORÆLDRE: 1: Ligesom skolen er en slags fristed, når børnene bliver 6-7 år, så bør en festival også være det, når de når 17-18-års-alderen.



2: Lad dem nu klare ærterne selv! Kan de tåle en hel uge uden bad, tåler de nok også kold mad og varme øl.



3: Overvej, om det er dit eller barnets behov, der bliver tilgodeset eller … 4: Bruger du bare det hele som en form for undskyldning for lige at komme forbi og snuse lidt til stemningen? 5: Giv ikke børnene noget med, du ikke er klar til ALDRIG at se igen!

Noget tyder altså på, at den grænseløse kærlighed mellem børn og forældre måske tager en anelse overhånd her midt i festivalsæsonen, og B.T. har derfor bedt vores klummeskribent Charlotte Højlund – mor til syv, foredragsholder og forfatter til bogen 'MOAR!' – om en række gode råd til curlingforældre, der sender ungerne ud i lejrhygge i det danske sommerland.