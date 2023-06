Søndag var festivalcampen 'Mr. Green' i centrum for hård kritik på grund af deres valg af festtema, der opfordrede til gambling.

Et tema, hvor festivalgængere på dette års Roskilde Festival blev inviteret til en såkaldt 'Mr. Green-fest', hvor der i invitationen blandt andet stod:

'Har du fået den hjerneblødning og meldt dig ind i ROFUS (et register, hvor spillere frivilligt kan udelukke sig midlertidigt eller endeligt fra at kunne spille onlinespil i Danmark, red.), så kom til os og vind.'

Budskabet fik både vrede brugere på Twitter til at reagere og kritisere campen for at ‘glorificere ludomani’. En anden bruger omtalte det som 'det mest hjernedøde pis, jeg længe har set.'

Men det fik også centerleder hos Center for ludomani, Henrik Thrane Brandt, til at slå et slag for, at Roskilde Festival helt burde slukke for eventet.

»Det her er en musikfestival. Gambling skal på ingen måde være en del af det. Jeg forstår slet ikke konceptet, det er upassende,« sagde han.

»Jeg håber ikke, at Roskilde er opmærksomme på det, og hvis de er, så synes jeg, de skulle skynde sig at få det lukket.«

Nu reagerer sikkerhedschef for Roskilde Festival, Morten Therkildsen, på den løftede pegefinger og ikke mindst den kritik, der er blevet rejst af gambling-temaet i løbet af festivalens anden dag.

»Vores safety-værter har haft en god og konstruktiv dialog med campen om, hvordan vi ønsker, at vi er sammen i vores fællesskab på Roskilde Festival. Vi tror på, at det er dialogen, der er med til at skabe en adfærdsændring. Hvis dialog ikke er tilstrækkeligt, så har vi naturligvis forskellige sanktionsmuligheder,« siger Roskilde Festivals sikkerhedschef, Morten Therkildsen.

»Men vi vil helst løse tingene gennem dialog, når det er muligt. Og det har det været i det her tilfælde.«

B.T. besøgte det kritiserede event søndag eftermiddag for at forholde talspersonen fra ‘Mr. Green’-campen kritikken.

Talspersonen ønskede dog ikke at stille op til interview og sagde, B.T. skulle forlade stedet.

