Nåede du ikke at få en billet til årets Roskilde Festival, så er du overordentligt heldig.

Lige nu sælges de nemlig til uhørt lave priser – hvis ikke du endda får tilbudt den gratis af en ven, der simpelthen ikke kan komme af med den.

En af de venner kunne have været Camilla Krogh, der i halvanden måned har forsøgt at sælge sin billet. Og hun blev nærmest grinet op i sit åbne ansigt, fordi hun insisterede på at sælge den til de 2.250 kroner, hun selv havde givet i 2020.

»Folk skrev, at min pris var latterlig og til grin, da mange solgte billetter til 1000 kroner, mens vi var en lille håndfuld, der prøvede at holde markedet oppe,« siger hun til B.T.

»Jeg går ikke ind for overpriser, men jeg føler, det er respektløst at forvente en billet til 1000 kroner.«

Men den, der ler sidst, ler som bekendt bedst.

For kort efter lørdagens åbning fik Camilla Krogh solgt sin billet til fuld pris.

En af dem, der tidligere havde budt på den, havde købt en billig billet andetsteds – som viste sig at være falsk, da han kom og ville have armbånd på. Og så måtte han jo købe Camilla Kroghs.

Men Camilla Krogh er bestemt ikke den eneste, der forsøger at komme af med en billet.

Søger man på 'Roskilde partout' på DBA, dukker mere end 500 annoncer op. Søger man bare på 'Roskilde billet', finder man flere end 2000 annoncer. Blandt dem er også endagsbilletter.

Og her får man også en idé om, hvorfor folk sælger billetter i hobetal.

'Vi sælger vores billetter, da vil skal have barn og ikke kan overskue turen alligevel,' lyder beskrivelsen i en af annoncerne, mens andre kommer med lignende forklaringer.

Og det var da også med blødende hjerte, at Camilla Krogh satte sin billet til salg for halvanden måned siden. Men det er af andre årsager.

Hun har været fast gæst siden 2006 og købte uden at blinke billet til festivalen i 2020, da musikprogrammet blev offentliggjort og faldt i hendes smag.

Men efter to års coronanedlukning så Camilla Kroghs liv nu helt anderledes ud. Det samme gjorde musikprogrammet.

»Jeg havde virkelig set frem til et brag af et lineup i forbindelse med Roskildes 50-års-jubilæum, men må indrømme, at jeg blev gevaldig skuffet, da det officielt blev præsenteret,« siger hun.

»Jeg er en, der altid er kommet for musikkens skyld, men i år føler jeg ikke rigtig, at man kan se eller mærke Roskildes ægte ånd i lineuppet, så derfor valgte jeg at sælge min billet.«

Da musikprogrammet blev annonceret i 2020, var Taylor Swift det helt store hovednavn. Hun kunne desværre ikke bookes igen, da festivalen blev udskudt til 2021.

Her var hun erstattet af Kendrick Lamar. Men også han måtte aflyse, da Roskilde Festival endnu engang blev udskudt.

I 2022 er hovednavnene Post Malone, Dua Lipa, Tyler The Creator, Thomas Helmig og St. Vincent.