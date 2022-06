Lyt til artiklen

Til en ordentlig fest hører sig musik.

Derfor havde 20-årige Freja Sofie og hendes venner lejet en soundboks, der skulle sørge for at danne rammerne for den helt perfekte fest i deres camp på dette års Roskilde Festival.

Men regningen, der lød på 3800 kroner, kan nu ende med at blive væsentligt større.

Det blev nemlig ikke til mere end blot én festlig aften, før musikken for alvor blev slukket i Frejas camp. For søndag morgen kunne hun og kammeraterne konstatere, at Soundboksen var pist væk.

Det, på trods af, at den ved sengetid var blevet gemt væk i et telt – netop for at undgå tyveri.

Foruden Soundboksen er nattens ubudne gæster også rendt med både borde og stole fra campen.

»Det er jo altid risikabelt at tage noget som helst med på festival,« fortæller en ærgerlig Freja Sofie til B.T. og fortsætter:

»Men vi tænkte ikke lige, den ville blive stjålet allerede første dag.«

Tidligere har venneflokken da også haft held med at medbringe en lejet soundboks og opbevare den i teltet, når de ikke er til stede.

Sådan blev det som bekendt ikke i år, hvorfor campmedlemmerne altså kan se frem til en ekstraudgift til udlejningsselskabet – i tilfælde af, at Soundboksen ikke bliver fundet igen i ugens løb.

Reglerne er nemlig således, at man skal betale prisen på en ny Soundboks, hvis man smider den udlejede væk.

»Vi havde godt tænkt, at den kunne blive stjålet, vi havde bare ikke tænkt på det ekstra beløb,« forklarer Freja Sofie.

Frejas camp har besluttet, at de giver en findeløn på 1000 kroner, hvis det lykkes nogen at finde Soundboksen, der har serienummeret #64763.

