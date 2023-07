Ditte Julie Jensen svæver på en lyserød sky.

'Den store bagedyst'-stjernen havde nemlig lørdag formiddag en ganske særlig ledsager med til Røde Kors-arrangement på Roskilde Festival.

»Det er min kæreste,« indrømmer Ditte Julie med et smil over for B.T.

Den nye kæreste vil dog stadig gerne holdes privat, forklarede han til B.T., så han forbliver unavngiven og ufotograferet.

»Det er egentligt ikke, fordi vi vil holde det for os selv, men hans ønske er ikke at være en del af offentligheden og det søgelys,« forklarer Ditte Julie Jensen.

»En ting er, at han har valgt mig, men han har ikke valgt den del med, og det synes jeg er så fair, det respekterer jeg fuldt ud.«

Det kan godt lade sig gøre at kombinere?



»Lige nu går det i hvert fald meget godt,« svarer Ditte Julie med et grin.

Ditte Julie Jensen til Røde Kors-arrangement under Roskilde Festival. Hun var ledsaget af sin nye kæreste, der dog takkede pænt nej tak til at være med på et billede. Foto: Lykke Buhl.

'Jeg passer på mig selv efter en turbulent tid'

Så både kærligheden og arbejdslivet prøver 'Bagedyst'-stjernen at tage med en ophøjet ro.

»Lige p.t. laver jeg noget af det, der er sværeste for mig i hele verden, og det er at lave så lidt som overhovedet muligt,« forklarer hun.

Ditte Julie har nemlig haft en svær tid med ikke mindst flytning og stort arbejdspres.

»Jeg prøver lige at finde mig selv og passe på mig selv efter en turbulent tid og lander lige i arbejdsmæssigt ikke bare at knokle røven ud af en vis legemsdel, men egentligt prøver at mærke ind i, hvad er det egentligt, jeg rigtigt gerne vil nu.«

Hvad der skal være – udover erhvervseventyrerne med kagerne og som nyudsprungen smykkedesigner – ved hun ikke.

»Hele grundessensen, der prøver jeg lige at trække vejret og finde ud af, hvad der skal ske. Jeg trækker vejret dybt,« slutter Ditte Julie med et grin.