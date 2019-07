Dennis og Martin Eckhof bruger årets Roskilde Festival på en helt speciel måde. Mens andre hygger, ser koncerter og fester, knokler de to brødre derud af.

Foreløbigt har de tjent godt 70.000 kroner på deres cykeltaxa, der kører gæster rundt på området, men også til og fra Roskilde by.

De to herre var blandt andet med i konkurrencen Årets Camp på Roskilde Festival, hvor de fik mulighed for at tale om deres initiativ.

Deres lejr hedder Camp Team Christiania.

»Vi er egentlig kun os to hernede fra cykelklubben Christiania,« siger Dennis Eckhoff, der næstformand.

Men de skal ikke bruge pengene på dem selv. Pengene går til forskning og udvikling af en kur rettet mod den forfærdelige Parkinsons sygdom..

Hvis man møder de to herre eller en af deres kolleger på vejen, skal man bare anråbe dem. Herefter kan man selv bestemme, hvor stort beløb, man vil betale for turen.

Det er som regel mellem 50-100 kroner, de bliver betalt for en tur.

»Når folk finder ud af, hvad det går ud på, donerer de gerne lidt mere. I går aftes var vi oppe på 70.000 kroner. Vi er rigtig, rigtig glade for, hvad vi har nået i år i forhold til sidste år,« siger næstformanden.

I første omgang havde de sat et 'urealistisk' mål om, at de skulle indsamle 100.000 kroner i løbet af festivalen.

Begge håber og tror på, at det kan lade sig gøre at indsamle de sidste 30.000 kroner på de to resterende dage.

»Vi håber på de 100.000 kroner, men er mere end tilfredse nu,« konstaterer Dennis Eckhof.

I Camp of the Year konkurrence medvirkede flere lejre, der havde forskellige temaer.

Årets vinder blev ikke Dennis og Martin Eckhof. Det var lejren Skinkeskolen, der har været på festivalen siden 2010, som løb med årets sejr.

Hvert år udvælger lejren festivalgæster med et specifikt navn - i år var det Simon. Når de så finder en Simon, bliver vedkommende hyldet på forskellige måder.

Du kan læse mere om Pedal for Parkinsons ved at klikke her. Hvis du vil booke en tur, kan du også skrive til dem via deres Instagram-profil.