Skrald, skrald og mere skrald.

Det blev ikke den gensynsglæde, Camilla Middelboe havde håbet på, da hun efter 41 års fravær genbesøgte Roskilde Festival med sin familie for at skråle med på Bob Dylans numre sammen med resten af Orange Scene.

For på festivalpladsen såvel som i campingområdet flød det over med skrald, og det var så voldsomt, at det mindede hende om affaldsproblemerne i Indien, når de er værst.

Oplevelsen fik hende til tasterne på Politiken, hvor hun har skrevet et debatindlæg.

Man kan heller ikke pisse i Københavns gader, fordi man betaler kommuneskat. Camilla Middelboe

Her skriver hun bl.a. følgende:

»I Roskildes lille guidebog står der beskrevet, hvordan man har valgt at droppe plastiksugerørene i år for at værne om miljøet. Øh, er det en joke? I forhold til det affaldshelvede, der florerer i lejrene og på festivalpladsen, må plastiksugerørene være det mindste problem.«

Camilla Middelboe fortæller til B.T., at hun ønsker, at Roskilde Festival sætter større fokus på problemerne med affald, når de nu gør brug af andre tiltag for at skåne klimaet.

»Roskilde har som festivalarrangør sovet i timen. Jeg har ikke et facit, men jeg mener, de burde have sørget for at lave nogle tiltag for at undgå, at det bliver så beskidt, hærgende og svinsk, som det er,« siger Camilla Middelboe og fortsætter:

Er du enig med Camilla i, at der er for meget skrald på Roskilde Festival?

»Jeg har hørt folk sige, at det er med i prisen, at de må svine, men sådan kan man jo ikke se på det. Man kan heller ikke pisse i Københavns gader, fordi man betaler kommuneskat.«

I stedet henviser Camilla Middelboe til en kommentar på sit debatindlæg, hvor en læser er kommet med forslaget om, at man kunne betale 300 kroner i depositum, som man får igen, hvis man aflevere en pose skrald.

»Jeg skal ikke sige, om det er den rigtige løsning, men man bør se på tiltag, der kan mindske svineriet og den kultur, der er på festivalen. Andre steder såsom i Nevadas Burning Man-festival kan det lade sig gøre,« siger Camilla Middelboe.

»For mig at se er det vildt trist at opleve, at festivalen ligner den tredje verdens affaldsproblemer, og selvom musikoplevelsen var fed, så står jeg ikke ligefrem og tænker, at jeg skal afsted igen til næste år.«