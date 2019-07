Den danske dancehall-trio Bikstok havde ikke fået den nemmeste tjans på årets Roskilde Festival.

Klokken 17.00 om eftermiddagen på festivalens sidste dag. Men alligevel formåede de at levere en skøn koncert.

For dem, der ikke kommer på festival, så er det vigtigt at forstå, at netop sidste dag på en festival lige inden aftensmadstid er der, hvor folk er absolut mest smadrede - lige inden den sidste brandert skal skydes i gang, og inden de sidste kræfter er brugt.

Publikum foran Orange til koncerten var med andre ord godt trætte. Og dem skulle Bikstok forsøge at få liv i.

Det lykkedes heldigvis for Eaggerman, Pharfar og Blæs Bukki, der havde en energisk og insisterende tilgang til koncerten.

Sammen med et lækkert og velspillende liveband fik de kickstartet manges sidste fest på årets Roskilde Festival.

Ganske imponerende.

Men gruppen, som tidligere havde Røgsystem i navnet, har da også en lang parade af ørehængere til at hjælpe dem.

Bikstok på Orange Scene på årets Roskilde Festival lørdag den 6. juli 2019. Foto: Helle Arensbak Vis mere Bikstok på Orange Scene på årets Roskilde Festival lørdag den 6. juli 2019. Foto: Helle Arensbak

Og det er svært ikke at bevæge sig til ‘Fabrik’, ‘80’eren’, ‘Kugledans’, ‘Cigar’ med flere.

Nærmest symbolsk forsvandt de regntunge skyer, da de første basgange ramte Orange, og solen kom frem.

Skal vi ikke bare give Bikstok æren for det?

Jo, det gør vi sgu.

Bikstok sejrede på en lang række af de områder, hvor legenderne fra Wu-tang Clan fejlede fredag aften på et langt mere fordelagtigt tidspunkt.

Energi på og ved scenen, velleverede rim og ingen kedelig fedten for publikum ved at spille andres hits.

Så skete det lige, at Bikstok overgik selveste Wu-tang?

Ja, det kan du tro, de gjorde.