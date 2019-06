Hvornår er man et curlingbarn?

Er det, når ens mor bager pizzasnegle og pølsehorn til hele ens lejr på Roskilde Festival? Når hun hver dag kommer med is og andre forplejninger på festivalen? Når hun har betalt din billet?

I så fald er Nick Hansen et curlingbarn med kæmpe C.

Den 22-årige mand er på Roskilde Festival for syvende gang, men når du læser videre ned i artiklen, ville du umiddelbart tro, at der var tale om en 15-årig purk med sin debut på festivalen.

Lad os starte med billetten. Den har mor og far betalt. Det samme er tilfældet med teltet og luftmadrassen.

»Jeg har fået sponsoreret min billet i år. Det er meget heldigt, når man er på SU. Så har de handlet alkohol for mig ved grænsen. Luftmadras har de også købt. Endda dobbelt selvom jeg bare bad om en enkelt,« fortæller Nick Hansen til B.T. på Roskilde, der også afslører, at der røg 350 kroner ind på kontoen i lommepenge før festivalen.

Så er der transporten. Nick bor i Odense, og hans forældre bor i Roskilde tæt på dyrskuespladsen, hvor festivalen afholdes.

Det var derfor meningen, at Nick skulle tage toget fra Odense til Roskilde, men han mente ikke, at han kunne få tasken med i toget, så far måtte tage fri fra arbejde, så han kunne hente sønnike i Odense.

Men det stopper ikke her. Nicks mor har bagt pizzasnegle, pølsehorn og boller til hele festivallejren, og så har hun også allerede været forbi med forskellige ting til sin søn flere gange.

Og det samme gør hun mandag. Festivalcampen mangler nemlig is, så hvem andre end Nicks forældre skulle tage den opgave på sig?

I campen er der da heller ikke nogen tvivl om, at Nick er et curlingbarn. Det var også et par piger derfra, som nævnte Nick, da B.T. efterlyste curlingbørn på festivalen søndag.

»Det er alt. Selvfølgelig er vores generation lidt mere forkælet, men Nick er i en helt anden liga. Han får endda forældrene til at lade hans powerbank op og komme ud med den, når han har brug for det,« fortæller Cecilia Pir-Bonieh, der også bor i campen.

Selv er Nick helt enig i, at han er til den forkælede side.

»Det er jo dejligt, at man har nogle søde forældre, der hjælper en så meget,« siger han.

Men hvad tænker Nicks mor om at blive udnævnt som den ultimative curlingmor?

Da B.T. ringer til hende, bryder hun ud i et stort grin. Hun ved godt, at hendes søn nok er det, man vil kalde et curlingbarn.

»Det må jeg indrømme, det er han jo nok. Han er jo egentlig forkælet,« griner Heidi Hansen, der til daglig arbejder som lønkonsulent.

»Jeg er nok også en curlingmor. Nogen vil også kalde mig en løvemor, der passer meget på mit barn,« tilføjer hun.

Heidi Hansen fortæller, at hun kun er glad for at hjælpe sin søn.

»Jeg tror aldrig, det er noget, jeg vil slippe, for sker der noget i mine børns liv, så vil jeg være der og hjælpe dem så meget, jeg kan.«

Din søn er 22, skal han ikke også lære at klare sig selv?

»Det skal han da helt sikkert, og det kommer han også stille og roligt,« siger Heidi Hansen.

Skal han så betale sin egen billet næste år?

»Tro mig, det kommer han til,« griner moderen.