En 17-årig teenagepige anmeldte natten til mandag, at hun havde været udsat for en voldtægt på Roskilde Festival.

En 17-årig dreng er nu blevet sigtet i sagen.

Det fortæller Charlotte Tornquist, der er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet modtog anmeldelsen om sagen klokken 00.58 natten til mandag.

Ifølge anmeldelsen fandt voldtægten sted i et telt ude på festivalens campingområde.

»Det er en 17-årig kvinde, er anmelder, at hun er blevet voldtaget af en 17-årig mand,« forklarede politikredsens kommunikationskonsulent Maria Sander Hansen til B.T. mandag:

»De to kender hinanden i forvejen.«

Både den 17-årige pige og den 17-årige dreng blev efterfølgende undersøgt.

Den 17-årige dreng var mandag morgen mistænkt i sagen, men der var på det tidspunkt ikke rejst nogen sigtelse mod ham.

Det er der nu, forklarer Charlotte Tornquist.

»Den 17-årige er blevet sigtet, men der har ikke været grundlag for yderligere,« fortæller hun.

Han bliver derfor ikke fremstillet i grundlovsforhør.

Den 17-årige dreng er ikke længere til stede på festivalpladsen, forklarer hun.

Udover den sag har der været relativt stille på festivalen det seneste døgn, lyder det videre fra politiet.

Dog har en 19-årig mand anmeldt, at han natten til mandag klokken 02 fik sin skuldertaske klippet af, hvorefter en person løb væk med den.

»Det er alligevel lidt groft, at man på den måde klipper tasken af. Alle hans personlige ejendele er blevet stjålet; pas, nøgler, powerbank, mobiltelefon, kreditkort. Det er en irriterende måde at starte festivalen på,« siger Charlotte Tornquist.

Der er ikke noget signalement af gerningsmanden.

Derudover blev der mandag eftermiddag begået hærværk mod en patruljevogn på pladsen.

»En ung kvinde henvendte sig til en gående patrulje og fortalte, at hun netop havde bemærket, at en person havde sparket til en patruljebil. Da de undersøgte det nærmere, viste det sig, at sidespejlet sad forkert,« forklarer kommunikationsmedarbejderen.

Der er heller ikke nogen anholdt i den sag.

Det er der til gengæld i en anden sag, da en mand fra Nigeria, der gik og samlede flasker på festivalpladsen, er blevet anholdt.

»Da vi foretog en kontrol af hans papirer, viste det sig, at han ikke havde lov til at opholde sig i Danmark. Så han blev anholdt og taget med,« fortæller Charlotte Tornquist.

Sagen er nu overdraget til Udlændingestyrelsen.

Årets Roskilde Festival varer fra lørdag den 24. juni til lørdag den 1. juli.