Det amerikanske rockband The Strokes spiller på Roskilde Festival til sommer.

Det skriver bandet med Julian Casablancas i front på Instagram.

Helt kort står der følgende:

'Danmark. Vi vil fejre 4. juli med jer (USA's nationaldag, red.) - som det er tradition,' lyder det i opslaget, hvor Roskilde Festival er tagget.

Opslaget blev lavet omkring klokken 19.30, dansk tid mandag, og har allerede fået næsten 15.000 likes.

Opslaget er fulgt af et billede med de fem fyre i The Strokes og Roskilde Festivals logo.

Dermed ser det ud til, at The Strokes kommer til at spille på sidstedagen af årets Roskilde Festival, selvom festivalen selv ikke har meldt bookingen officielt ud endnu.

4. juli ligger nemlig på en lørdag i år. Så hvis man er til guitar en masse, kan man allerede begynde at time sin festival.