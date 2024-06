Mængden af turister, der hvert år lægger vejen forbi den spanske ø Mallorca har nu nået så højt niveau, at de lokale går på gaden i tusindvis for at protestere over masseturismen.

Men selvom problemet lige nu er spansk, kan det meget vel snart blive dansk.

I takt med at klimaforandringerne får temperaturen til at stige, vil turister i Europa sætte kursen nordpå. Mere specifikt vil det relativt kølige vejr i Skandinavien være lige det, turister efterspørger.

Faktisk kan vi danskere allerede nu mærke, at turister er blevet gladere for veksle deres euro til danske kroner.

»Allerede nu kan vi se, hvordan turister i højere grad søger væk nordpå, fordi der i middelhavsområdet bliver varmere og mere tørt. Samtidig er der problemer med skovbrande og klimaflygtninge, så det er den perfekte storm, der blæser turister til Skandinavien,« siger lektor i turisme på Aalborg Universitet, Carina Ren.

Når vi skandinaver i højere grad også vælger selv at holde ferie i vores nabolande, bliver vi pludselig mange, der skal dele strandene.

Selvom det betyder flere penge til danske virksomheder, er fænomenet ikke en ubetinget god nyhed for Danmark

»Mange tror, at vi vinder ved klimaforandringer på grund af det her, men vi fatter ikke skalaen. Indtil videre har vi været meget vækstfokuserede og kigget på turisme som et mål, fordi flere turister betyder flere penge.«

Men det kan ende med at smadre det, der trækker turister til.

»I den proces har vi ikke været bevidste om, at vi ødelægger det produkt, vi sælger til turisterne, når vi ikke plejer produktet.«

Allerede nu kan interessen for en ferie i Danmark ses på dem, der lever af at tilfredsstille turisterne.

»Campingpladser og sommerhusudlejere har de sidste mange år meldt om rekordstore bookinger,« forklarer lektoren.

Det kan mærkes på lokalbefolkningen ude i det danske land, hvor frustrerede borgere forsøger at råbe politikerne op i håbet om, at de ikke aktivt forsøger at tiltrække flere turister.

»Jeg får mange mails fra lokale borgere, som allerede nu mangler ressourcer og parkeringspladser til at tilgodese mængden af turisme. De kan ikke få deres lokale politikere til bare at stikke en finger i jorden,« siger Carina Ren.

I 2023 blev Mallorca besøgt af 17,6 millioner mennesker, mens der boede knap 1,2 millioner indbyggere på øen.

