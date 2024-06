Porto, Portugals andenstørste by, har en rig historie, og modsat mange byer i Sydeuropa sørger Atlanterhavsvinden for, at temperaturen aldrig bliver svimlende højt.

Derfor er byen også et populært valg for turister, og Porto vil da også rigtig gerne have besøg.

Men helst ikke om sommeren.

Det fortæller Madalena Dinis, markedsføringsdirektør ved byens turistkontor, til norske Børsen.

Det er dog ikke så meget for byens skyld, som det er for turisternes, at de skal undgå byen om sommeren.

»Vi opfordrer turister til at gå på opdagelse uden for højsæsonen om sommeren.«

Hun fremhæver blandt andet foråret og efteråret, der byder på behageligt vejr og færre menneskemængder end om sommeren.

Dinis slår da også fast, at turismen er vigtig for Porto, ligesom den helt generelt er det for Portugal, idet den spillede en central rolle i den portugisiske økonomis rekordvækst sidste år.

Hos nabolandet, Spanien, ser de knapt så positivt på de millioner af turister, der hvert år kommer rendende.

Flere steder mener de lokale, at det er blevet alt, alt, alt for meget.

På Kanarieøerne har der været demonstrationer, og på Mallorca har hotelejere og restauratører protesteret.