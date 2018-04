Det islandske lavprisselskab Wow Air har et godt tilbud til to kunder: Flyt til Island i halvanden måned, rejs verden rundt og få penge for det.

Det lyder for godt til at være sandt, men den er god nok.

Med sommeren lige om hjørnet er flyselskabet Wow Air gået på jagt efter to venner, som vil rejse verden rundt denne sommer, mens de blogger og video-blogger om deres oplevelser - og får penge for det. Selskabet tilbyder de to rejsepartnere 3.300 euro hver (omkring 24.500 kroner, red.) om måneden.

Til gengæld skal man være villig til at flytte til Reykjavik fra 1. juni til 15. august i en lejlighed, man får stillet til rådighed af Wow Air. Den fungerer som base for flere rejser til Wow Airs 38 destinationer i Nordamerika og Europa, eksempelvis Barcelona, Los Angeles, Stockholm og New York. Man bestemmer selv, hvor man rejser hen - og der vil også være tid til at opleve Island.

»Det er en del af WOW airs dna, at alle skal kunne opleve glæden ved at rejse – også på budget. Derfor glæder vi os meget over både at give to kreative globetrottere mulighed for at opleve en række af vores destinationer igennem sommeren og til efterfølgende at dele deres bedste tip til en budgetvenlig ferie i Europa og Nordamerika som inspiration til andre rejsende. Vi håber selvfølgelig også at se en masse kreative ansøgninger fra rejseglade danskere,« siger Skuli Mogensen, stifter og ejer af WOW air i en pressemeddelelse.

På rejserne skal man tage små videoer, skrive anmeldelser og anbefalinger samt lave blogs.

For at deltage i konkurrencen skal man tilmelde sig her med et to minutters klip, hvor man kommer med anbefalinger til sin egen hjemby. Konkurrencen løber frem til 14. maj.