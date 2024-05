Det føles som en dråbe i havet. Bogstaveligt talt.

I Spanien er de dog blevet så trætte af turister, der tisser i vandet, at de nu truer med at uddele bøder for det.

Det skriver Marbella24horas.

Flere populære turistdestinationer rundt omkring i Europa har indført regler og restriktioner for at styre horderne af turister.

Begrænsninger skal blandt andet forhindre de problemer, som overdrevne druk blandt tilrejsende turister skaber for de lokale.

Andre restriktioner forsøger at beskytte områderne ved at begrænse antallet af besøgende.

I Marbella på den spanske sydkyst har myndighederne nu indført en række regler på strandene.

En af de mest opsigtsvækkende er et forbud mod at tisse i vandet.

Bliver du taget på fersk gerning, risikerer du en bøde på op til 750 euro eller over 5.000 danske kroner.

Hvordan myndighederne har tænkt sig at håndhæve forbuddet, fremgår ikke.

Marbella er ikke den eneste by i det spanske med et tisse-forbud.

I 2017 indførte San Pedro del Pinatar en lignende regel.

Fem år senere fulgte byen Vigo efter.