Selfies gør Uber mere sikkert

Uber er en omstridt service, og diskussionerne omkring den nye taxaservice har været mange. En af dem har handlet om manglende sikkerhed, fordi chaufførerne er private, der blot tilmelder sig Uber-servicen og derefter arbejder selvstændigt som chauffører. Derfor indfører Uber i USA nu en ny sikkerhedsprocedure, hvor chaufførerne skal tage et billede af sig selv og sende til Uber, hver gang de begynder en kørsel. Ved hjælp af teknologi, der kan genkende ansigter, vil Uber dermed kunne se, om det er den rigtige person, der kører bilen.

Verdens bedste barer er kåret

Hvert år afholdes konkurrencen World’s 50 Best Bars. I år fandt den prestigefulde prisuddeling sted i London, og førstepladsen gik til en newyorker-bar ved navn The Dead Rabbit Grocery and Grog, som ligger på Manhattan og er drevet af to irske venner. På menukortet finder man, ud over alskens øl og spiritus, en lang række cocktails, som er inspireret af historiske drinks fra New Yorks fortid.

The American Bar på Hotel Savoy i London snuppede andenpladsen. Den københavnske bar Ruby er nummer 44 på listen og er den eneste danske repræsentant i det gode barselskab. Vores svenske og norske naboer har også hver fået en enkelt plads på listen, henholdsvis som nummer 25 og 44.

London sidder generelt tungt på listen og kan bl.a. prale af at have erobret både anden-, tredje- og fjerdepladsen.

Det har historisk set især været barer i London og barer i New York, der har kæmpet om de øverste pladser på den prestige­fulde liste. Cheers!

Paris skal være grøn og bæredygtig

Hvis alt går, som borgmesteren planlægger, vil Paris ikke længere blot være kendt som byernes by eller lysenes by, men også som den grønne by. Paris’ borgmester, Anne Hidalgo, har nemlig introduceret en række initiativer, som skal gøre den franske hovedstad til en sundere og mere bæredygtig by.

Det nyeste tiltag er en opfordring til pariserne om at få de grønne fingre op af bukselommerne og begynde at beplante deres by. Den nye initiativ vil give alle indbyggere friheden til at beplante byen, som de har lyst til. Det eneste, det kræver, er blot, at man bliver registreret som urban gartner hos de lokale myndigheder.

Borgmesteren håber på, at der i 2020 vil være 100 hektar grønne tagterrasser, byhaver og beplantede mure og gader – hvis altså pariserne tager opfordringen til sig. Der er allerede blevet lavet flere vertikale haver, altså planter og buske, som ikke vokser hen ad jorden, men ned ad en husmur – som et frodigt, grønt vægmaleri.