Vil du opleve Thailand som for 20 år siden, så skal du rejse, så snart landet åbner op igen. Antallet af turister er styrtdykket under corona-pandemien, og landets smukke natur og hvide bountystrande har fået et tiltrængt pusterum.

Corona-pandemien har ændret godt og grundigt på vores rejsevaner, og vi skal måske for altid vænne os til at rejse på alternative måder. Lige nu fraråder Udenrigsministeriet rejser til det meste af verden, men forhåbentlig åbnes der snart lidt op igen. Og faktisk er der mange fordele ved at rejse, inden der rigtig kommer gang i turismeindustrien igen.

Det gælder ikke mindst på en populær destination som Thailand, en af danskernes foretrukne rejsemål. Siden corona-pandemien brød ud i februar, har det solskinnede land kun haft en brøkdel af de turister, der plejer at komme. Det er en alvorlig økonomisk mavepuster i et land, hvor omkring 25% af indbyggerne lever af turismen. Men fraværet af turister har også haft en positiv effekt. Det har nemlig givet naturen et tiltrængt pusterum: De kridhvide bountystrande, regnskovene, nationalparkerne og koralrevene har fået mulighed for at komme sig, og der har været tid til at komme i bund med at rense strandene og samle skrald. F.eks. er den populære ferieø Phuket meget renere nu, og der er nærmest ingen turister.

Med en turistsektor i knæ er det også blevet endnu billigere at rejse i Thailand. Mange overnatningssteder har sat priserne ned. Det giver en enestående mulighed for at skrue lidt ekstra op for forkælelsen og f.eks. checke ind på et lækkert øko-resort, hvor man normalt ikke ville have råd til at bo.

På rejse med mundbind og håndsprit

Nogle af de danskere, som har trodset coronaepidemien og rejst verden tynd, er parret Maja Grønholdt Jensen, 31, og Stefan Bech Landgreve, 30, der står bag den kendte podcast »Det Gode Liv - Er livet som digital nomade lykken?«

I 2019 sagde parret farvel til hverdag og lejlighed på Nørrebro i København, og goddag til en livsstil med rygsæk, lune himmelstrøg og arbejde fra de bærbare computere. Blandt andet med Thailand som en af de foretrukne rejsemål.

Parret var også i Thailand i februar, da pandemien tog fart, og de har siden rejst på både Bali, i Portugal og Italien. For mange kan det føles forkert og skræmmende at rejse ud i verden, mens corona-pandemien stadig ikke har sluppet sit greb, men ikke for Maja og Stefan. For dem handler det blot om at tage de rette forholdsregler.

»Det en fantastisk tid at rejse i. Det er en gylden mulighed for at opleve en række lande uden særlig mange turister. Men vi er meget bevidste om, at corona-situationen er meget alvorlig. Derfor undersøger vi også rejsemål og restriktioner rigtigt grundigt, inden vi rejser, og tager alle de nødvendige forholdsregler.«

»Blandt andet sørger vi altid for at følge de lokale regler for test og isolation og går naturligvis med mundbind, hvor man skal. Men for os har det været nemmere at rejse, end vi havde drømt om. Måske har vi lige skulle bruge lidt længere tid i lufthavnen på at vente på en test og så nogle dage i isolation bagefter, men ellers har det været supernemt,« siger Maja.

Stefan supplerer:

»Vi har opholdt os i både gule og orange lande. For os er det ikke væsentligt. Det, der betyder noget, er at holde øje med lokale restriktioner og smittetal.«

Maja og Stefan har kun haft rigtig gode oplevelser de steder, de har rejst det sidste halve år.

»Vi er blevet taget rigtig godt imod alle de steder. Folk er utrolig glade for, at der kommer turister, og det er de garanteret også i Thailand. Mange steder er man jo økonomisk afhængig af turismen,« siger Stefan.

Lige nu er parret på Azorerne, men så snart Sydøstasien åbner op igen, skal de blandt andet tilbage til Thailand.

»Vi tager af sted, så snart det er muligt. Vi glæder os rigtig meget til at komme tilbage til den thailandske mad, den smukke natur og den overstrømmende gæstfrihed. Det er de tre ting, vi elsker allermest ved Thailand,« siger Maja.

Den nye normal

Selv når verden får Covid-19 helt under kontrol, vil den verdensomspændende epidemi komme til at sætte sit præg på den måde, vi rejser. Men på den gode måde. Det vurderer Eurblarp Sriphiromya, Director of Tourism Authority Thailand Stockholm Office. Bæredygtige rejser bliver nemlig i langt højere grad 'den nye normal'.

»Pausen fra turisterne i Thailand de sidste måneder har skubbet endnu mere til en udvikling, der allerede var i gang, nemlig en udvikling hen imod en anden form for turisme, hvor der er mere fokus på kvalitet og bæredygtighed. Vi kommer til at se flere rejser i Thailand, der i højere grad indeholder friluftsaktiviteter, naturoplevelser og wellness, lige som der bliver mere fokus på sikkerhed og bæredygtige og øko-venlige destinationer med færre turister.«