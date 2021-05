I 2018 skiftede 35-årige Anders tilværelsen som fysioterapeut ud med en elevplads som transportbetjent. Et uforudsigeligt job, der giver et indblik i menneskene bag Danmarks kriminalstatistikker.

»I mit arbejde møder jeg mennesker, som jeg normalt ikke ville møde i min hverdag. Men når jeg taler med dem og hører deres historie, er de i bund og grund også bare mennesker, og det er altid interessant at forstå, hvad der har ledt til den situation, de sidder i,« siger Anders.

Efter ti år i Forsvaret, tre udsendelser, en uddannelse og et job som fysioterapeut, skiftede han i 2018 endnu engang spor i sit arbejdsliv. Fra bekendte vidste han allerede, at jobbet som transportbetjent fandtes, men han havde ikke overvejet, at det kunne være noget for ham, før han i 2018 så et facebookopslag om uddannelsen.

Han var træt af sit arbejdsliv som fysioterapeut og ville gerne ud i en mere uforudsigelig hverdag med udfordringer og kommunikation i højsædet. Derfor søgte han ind, og siden da har han kørt med landets indsatte og kriminelle, når de eksempelvis skal transporteres til og fra retten eller til afsoning i et af landets fængsler.

»Det er jo lidt en lukket verden, så jeg vidste ikke så meget om det. Min familie har også lige skullet vænne sig til det, for jeg kører både med rockere og bandemedlemmer,« siger Anders.

Kommunikation er det stærkeste middel

Som transportbetjent har han samme magtmidler som en fængselsbetjent, og derfor bærer han stav og peberspray, men i uddannelsen og arbejdet er kommunikation og konflikthåndtering det primære værktøj.

»Jeg har lært rigtig meget om at kommunikere og aflæse personer, så jeg ved, hvordan jeg skal tale med dem, og det løser næsten alt, hvis man bare kan forklare omstændighederne,« siger Anders.

På uddannelsen har han også lært om kulturkløfter, og hvilke udfordringer det kan føre med sig, hvis man ikke forstår hinandens baggrund. Faktisk har det vist sig at være noget af det allervigtigste, for det kulturelle kommer indimellem i spil, når Anders blandt andet skal visitere en indsat. Visitationen er en del af hans arbejde forud for en transport for at sikre sig, at der ikke kommer farlige eller ulovlige genstande med ind i bilen.

»Det er ikke altid, at en indsat kan forstå, at han skal klæde sig af foran en transportbetjent som mig. Derfor er det vigtigt at kunne forklare, hvorfor det er nødvendigt i stedet for bare at sige, at de skal tage tøjet af,« siger Anders.

Følelser på spil i retten

Han kører med alle slags indsatte, og derfor er der hårde kriminelle i blandt, men også mennesker der aldrig før er blevet dømt for en forbrydelse. Når han møder ind om morgenen, får han som forberedelse mulighed for at slå de indsatte op i de interne systemer. Her kan han se, om andre kollegaer har noteret nogle problemer i forbindelse med tidligere transporter, og hvad de er blevet dømt eller anklaget for. Samtidig tjekker han adgangsforhold, hvis han skal køre til et sted, han ikke tidligere har været.

På samme vis bruger han samtalen under transporten til at forberede sig på, hvad der kan møde ham, hvis den indsatte eksempelvis skal transporteres til en retssag, men ikke må tale med familie og venner forinden på grund af såkaldt brev- og besøgskontrol.

»Det er ikke altid, den indsatte har lyst til at tale med mig, men hvis de har, spørger jeg måske ind til, om de forventer, der står nogen ved retten og venter på dem. Der er tit mange følelser på spil, hvis de ikke har set deres familie og venner i lang tid på grund af varetægtsfængsling, men jeg skal sørge for, at de ikke bryder brev- og besøgskontrollen,« siger Anders.

Et par gange har han måttet trække sig tilbage med en indsat for at få hjælp af politiet til at løse problemet, men kun én gang i løbet af de seneste tre år har han måttet gribe til andet end blot kommunikation.

»Indimellem står vi med en person med en psykisk lidelse, og det er her, vi møder de største udfordringer, for det er ikke altid muligt at nå ind til dem. Hvis de har en psykose, kan det være helt umuligt, og der har været én episode, hvor jeg har måttet tage fat i en person og lægge ham ned, siger Anders.

Sætter grænser for samtalerne

På langt de fleste arbejdsdage oplever han dog ingen udfordringer, men han er altid på vagt og slapper aldrig af, selvom samtalen med en indsat kan gå mange veje. På forhånd har han dog lovet sig selv, hvilke emner han ikke vil ind på, og han råder transportbetjente under oplæring til det samme.

»Man bliver nødt til at have nogle grænser og tænke over, hvad det er for nogle mennesker, man møder. Der er ikke noget forkert i at fortælle mere om sig selv, end jeg vælger at gøre, men man skal gøre sig nogle overvejelser forinden,« siger Anders.

Bliv transportbetjent Som transportbetjent løfter du en vigtig samfundsopgave som bindeled mellem de indsatte i landets fængsler og omverdenen. Det betyder, at du i din dagligdag transporterer og bevogter indsatte i retten, på hospitaler og lignende, ligesom du løser ordens- og sikkerhedsmæssige opgaver inden for murene, når det er nødvendigt. Som transportbetjent bliver du ansat hos Kriminalforsorgen, der har tilrettelagt et praksisnært uddannelsesforløb med fokus på transport, sikkerhed og bevogtning. Uddannelsen tager to år, hvor af tre måneder er på skole. Læs mere om uddannelsen til transportbetjent her.

Han holder sig derfor oftest til at tale om den indsatte selv, og han plejer at stikke en finger i jorden for at finde ud af, om de har brug for at høre lidt om, hvad der venter dem i retten.

»Mange kender det og er helt indforståede med, at de skal i retten og eventuelt have en straf. Men der er også nogle, som ikke har prøvet det før, og der kan jeg forberede dem på, hvad der skal ske, siger Anders og tilføjer:

»Og så kan det også være en god anledning til at tale lidt om, hvordan de skaber sig en anden fremtid, end den de er på vej ind i.«

