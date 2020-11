Er rækkevidde vigtig, så tjek den nye el-varevogn MAXUS e-Deliver 3. Den er nemlig bedst i varevognsklassen.

Da el-varevognen ’MAXUS e-Deliver 3’ blev lanceret i Norge tidligere i år, tog den landet med storm. I løbet af sommeren løb der over 850 bestillinger ind på bilen, og det var før, bilen overhovedet var ankommet til Norge. I dag rapporterer flere forhandlere, at de nærmest ikke har plads til alle de biler, som skal klargøres til forventningsfulde kunder.



»Den modtagelse, som e-Deliver 3 har fået, er helt fantastisk, og responsen fra kunderne, som allerede har fået bilen, er rigtig god. I september havde MAXUS hele 60 % af markedsandelen blandt de elektriske varevogne«, siger Bernhard Jahnsen, Salgschef i MAXUS Norge.

Læs mere om den nye elektriske varevogn fra Norge her



Det er egentligt ingen overraskelse, at rækkevidden for den nye MAXUS e-Deliver 3 er i topklassen. Tidligere målinger af varevognen har også været meget gode. Som for alle andre elbil-producenter er det angivne WLTP-cyklustal rettesnoren, når det gælder rækkevidde, men MAXUS overgår faktisk det teoretiske tal i praksis. I en ny test gennemført af fagbladet Moderne Transport blev rækkevidden for e-Deliver 3 testet grundigt. Tallene overraskede positivt.

Bedre end forventet

Først en lille forklaring. Udregning af rækkevidde har så mange variabler, at det er svært at kalde det en videnskab. Faktorer som temperatur, geografi, brug af klimaanlæg, vind, regn, dæktryk vil alle påvirke den faktiske rækkevidde. Derfor vil tallene fra WLTP-cyklustest ikke passe 100 % på alle biler.

Dette lyder måske som en forsvarstale, men det er det ikke. Det er fakta. Og er der noget, Maxus ikke behøver at forsvare sig mod, så er det rækkeviddetal!

I testen, som fagbladet udførte, kørte de den lange version med den største batteripakke. I teorien har den nye el-varevogn 316 km rækkevidde for bykørsel og 230 km rækkevidde for blandet kørsel. Testtallene viste derimod hele 320 km rækkevidde for blandet kørsel. I regn! Selv da bilen var fuldt lastet i regnvejr, var rækkevidden 250 km. Regnvejr reducerer i teorien rækkevidden med cirka 10 procent, så her overgår man teorien med god margin.

»Dette underbygger vores erfaringer. e-Deliver 3 er designet og produceret som en elbil, dette giver lavere vægt og lavere forbrug. Den reelle rækkevidde, man oplever med e-Deliver 3 er rigtig god«, siger Jahnsen.