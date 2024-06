Kandidaterne til Europa-Parlamentsvalget strør om sig med valgløfter og ambitioner for EU i den kommende periode, og mange af dem handler om forbrugerlovgivning.

B.T. har bedt EU-forsker på Aarhus Universitet, Derek Beach, om at kigge på nogle af de forbrugerrettede forslag, politikerne påstår skal hjælpe dig, og han vurderer, hvor svære de vil være at få igennem det komplicerede system.

Plastiksugerør og det fastmonterede skruelåg:

Åh, hvor er det træls. Men pyha, hvor kommer det til at være svært, hvis lovgivning der forbyder plastiksugerør og kræver, at plastikskruelåg sidder fast skal afskaffes.

Beslutningen om plastiksugerørene og de fastmonterede skruelåg er EU-lovgivning.

Anders Vistisen er godt og grundigt træt af den nye skurelåg. Foto: Linda Kastrup

Både Liberal Alliances spidskandidat Henrik Dahl og Dansk Folkepartis Anders Vistisen gør på sociale platforme et stort nummer ud af at påpege lovgivningen.

Problemet er bare, at det bliver utroligt svært at gennemføre. Faktisk kan den mangeårige forsker og iagttager af EU ikke komme i tanke om lovgivning i EU, der helt er blevet sløjfet.

»Der er en meget lang vej, hvis det her skal lykkes. For det første skal det igennem kommissionen, parlamentet og ministerrådet, og sidstnævnte vil kræve meget stor folkelig opbakning. Nærmest et folkeoprør,« siger Derek Beach.

Derudover mener Derek Beach, at der er et andet problem, hvis vi skal have plastiksugerørene og skruelåg, der ikke sidder fast på flasken, tilbage.

»Der er ikke så mange penge i det her. Der er ikke nogen store industrier eller den slags, der er i oprør over den nye lovgivning,« påpeger Derek Beach.

Hurtigtog gennem EU:

Det er både tidskrævende og dyrt, hvis du vil komme grønt af sted på ferie i Europa med tog.

Per Clausen slår på tromme for hurtigtog gennem Europa. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Og det vil både Enhedslistens spidskandidat Per Clausen og SFs Kira Marie Peter-Hansen slå på tromme for skal være anderledes.

»Det er en fed idé,« siger Derek Beach umiddelbart, men der er et stort men, nævner han.

»Hvert land har deres egne systemer, og det har vist sig at være meget svært at få de to til at snakke sammen.«

Derfor er det altså ikke noget, der vil ske over natten. Men allerede nu er det noget, der har kommissionens opmærksomhed, fortæller Derek Beach.

»Men der er tale om langsigtede planer. Jeg ville kalde et fælles europæisk tognet for et generationsprojekt«

Potentielt skadelig kemi

På trods af utallige eksisterende EU-retningslinjer for brug af kemikalier i produkter, er der ifølge SF stadig langt vej igen.

Spidskandidat for SF Kira Marie Peter-Hansen vil tage kampen op mod kemilobbyen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

I hvert fald går partiet til valg på at ville skærpe retningslinjerne for, hvad man kommer i for eksempel hudplejeprodukter.

Men hvis EU er slagmarken, hvor farlig kemi skal bekæmpes, som der står på SFs hjemmeside, så findes der en skarp modstander, pointerer Derek Beach.

»Der er en meget stor kemikalieindustri, der meget nødigt vil have strammere retningslinjer,« siger han.

Kemikalielovgivning i EU hedder REACH, og den bliver blandt andet kritiseret for at tilgodese kemikalieindustrien.

»Fortællingen med REACH er, at det var kemikalieindustrien, der vandt,« siger Derek Beach og fortsætter:

»Men umiddelbart kunne jeg godt forestille mig, at det var noget man ville kigge nærmere på i den kommende periode.«

