Lavere renter er – måske – lige om hjørnet, mener flere eksperter.

Alt godt kommer som bekendt til den, der venter, og måske er der også snart godt nyt til de mange danske boligejere, der lige nu kigger langt efter lavere renter.

Det mener i hvert fald Niels Philip Kjeldsen, som er redaktionschef på B.T. Penge.

»Det er altså ved at være tæt på med rentenedsættelser nu. Rigtig tæt på,« siger han og tilføjer:

»Alt tyder på, at det bliver inden sommer.«

»Der er mange boligejere, der efterhånden går og tripper meget, meget utålmodigt efter rentenedsættelser.«

Onsdag meddelte den amerikanske centralbank, Fed, at den ledende rente forbliver uændret.

Det blev offentliggjort efter et rentemøde onsdag, skriver Reuters.

Det er femte møde i træk, at banken beslutter at holde renten i ro i intervallet 5,25-5,50 procent. Dermed har USA ikke ændret på renten i mere end et halvt år.

Meldingen var ventet, lyder det fra flere økonomer, men de fleste er også enige om, at der snart sker noget.

»Alle bankøkonomerne forventer fortsat, at der kommer tre rentenedsættelser fra Fed i 2024. Det i sig selv vil altså være en mærkbar forskel for en boligejer med kort rente,« siger Niels Philip Kjeldsen.

»Alt tyder på, at det bliver inden sommer, at boligejerne endelig får den rentenedsættelse, mange går og sukker efter.«