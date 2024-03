Til april stiger aalborgensernes varmeregning med flere tusinde kroner. Igen.

Men inden længe kan endnu en prisstigning være på vej. Den fjerde på kort tid. Af én særlig årsag.

Det skyldes, at Skatteministeriet i et nyt lovforslag ønsker at indføre en ny CO 2 -afgift for rumvarme på én gang allerede fra nytåret 2025 – og ikke gradvist frem mod år 2030, som det ifølge Dansk Fjernvarme oprindeligt var aftalt.

Det er både »uhørt« og »stik mod de politiske intentioner« – ligesom det kommer til at ramme mange almindelige danskere hårdt på pengepungen, skriver Dansk Fjernvarme i en pressemeddelelse.

Men hvorfor går det så ekstra hårdt ud over netop aalborgenserne?

Fordi kulfyring står for størstedelen af fjernvarmen fra Aalborg Forsyning.

Derfor rammes værket af en ny, højere CO 2 -afgift allerede til nytår – eller tre år før den planlagte udfasning af kulfyringen på Nordjyllandsværket, vil være gennemført.

»Med så kort varsel har Aalborg Forsyning ingen chance for at indrette sig på det nye afgiftssystem. Bliver det gennemført, er det derfor uundgåeligt, at det vil betyde prisstigninger for varmeforbrugerne i Aalborg,« siger Jesper Høstgaard Jensen, der er teknisk direktør i Aalborg Forsyning, i pressemeddelelsen fra Dansk Fjernvarme.

I forvejen må Aalborg Forsynings kunder ifølge Nordjyske sluge en varmeprisstigning på hele 20 procent, som træder i kraft til april.

Det sker vel at mærke i kølvandet på to nylige prisstigninger. Samlet set vil varmeregningen for borgere, som bor i et gennemsnitshus på 130 kvadratmeter, med den tredje prisstigning være steget med omkring 7.600 kroner om året.

Og nu lurer en fjerde prisstigning altså i horisonten.

På en baggrund, som Dansk Fjernvarme er stærkt kritisk overfor.

»Det er helt uhørt. Politikerne har klogt valgt, at en ny afgift skal indføres gradvist, sådan at incitamentet til at omstille sig øges med tiden. Nu indføres der stik imod forventningerne en høj afgift allerede fra 2025. Selskaberne har ikke har en jordisk chance for at kunne nå at undgå den,« siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme.