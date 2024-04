Rigtig mange danskere har brugt pengene, de fredag fik tilbage fra Skat, på at bestille en rejse.

To rejseselskaber fortæller, at de hen over weekenden har mærket en eksplosion i solgte rejser.

»I weekenden har vi solgt 69 procent flere rejser end sidste weekend. Det var både sommerrejser – men især vinterrejser, der blev solgt,« siger Sofie Folden Lund, der er kommunikationschef hos Spies.

Hun fortæller, at de har haft det største salg af rejser til Egypten, siden før coronakrisen ramte.

»Vi oplevede faktisk et post covid-rekordsalg af Egypten. Ikke siden før pandemien har vi haft så mange bookinger hertil, så det ser meget stærkt ud for den kommende vintersæson, der jo starter midt i oktober,« Sofie Folden Lund.

Også rejseselskabet TUI har haft en stor stigning i solgte rejser.

»Vi oplevede den største aktivitet om lørdagen, hvor vi sammenlignet med lørdag i sidste uge har solgt 59 procent flere rejser. Det er både charterrejser og rejser med rutefly, der stiger så meget,« siger Mikkel Hansen, der er komunikationschef i TUI.

Han fortæller, at det er rejser til til den populære ferieø Mallorca, der har været mest populær.

»Mallorca bonner ud som den destination, der var mest interesse for blandt danskerne, og generelt set så vi flest søgninger samt bestillinger til sommerferien,« siger han.

