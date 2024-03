Lad være med at købe dem.

Sådan lyder det nu fra Toldstyrelsen, når det kommer til en helt specifik gruppe af varer, der i stort omfang sættes til salg på nettet.

»Jeg kan se, at der er eksempler på kopivarer, og dem skal man holde sig fra,« siger Trine Kofoed Dancygier, der er chef for kopivareområdet ved Toldstyrelsen, til Jyllands-Posten.

I artiklen udtaler hun sig ikke om konkrete virksomheder, men har dog reageret på en nylig artikel i samme medie, hvor der blev sat fokus på varer hos den kinesiske onlinehandelsgigant Temu.com.

Især det, der – tilsyneladende – ligner mærkevarer til utroligt lave priser.

De er dog så billige, at der sandsynligvis er tale om kopivarer, lyder det.

Ifølge Trine Kofoed Dancygier fra Toldstyrelsen er der flere problemer med kopivarer, der faktisk er ulovlige at indføre i Danmark.

De produceres oftest under forhold uden for myndighedernes kontrol. Og mere alvorligt kan de være med til at finansiere kriminelle netværk og endda terror.

Temu har i et skriftligt svar til Jyllands-Posten fastslået, at man vil se nærmere på de mulige kopivarer og fjerne dem, hvis de ikke er ægte.