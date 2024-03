Hvis du er en af de over 300.000 danskere uden en eneste krone i din pensionsopsparing, råder tidligere overvismand og professor i økonomi dig til at ændre kraftig kurs, mens der er tid.

Selvom Danmark er indrettet med en folkepension, vil det for mange blive et chok den dag, de erstatter deres løn med statens faste gage. Der er nemlig for tusindvis udsigt til tilbudsjagt og havregrød, medmindre de selv begynder at lægge penge til side til den tredje alder.

De fleste er omfattet af en pensionsordning gennem deres arbejde, men en stor gruppe danskere falder uden for en sådan ordning, og det betyder, at de selv står med ansvaret for deres pension.

Nye tal fra Forsikring og Pension viser, at 338.000, svarende til 12,5 procent, danskere ingen opsparing har.

De mennesker har derfor udsigt til folkepensionen, som i år byder på 14.944 kroner for enlige og 11.030 kroner for gifte og samlevende.

Torben M. Andersen er professor i Økonomi og tidligere overvismand. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Torben M. Andersen er professor i Økonomi og tidligere overvismand. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»De får sig en grim overraskelse den dag, hvor de kommer op i de aldersgrupper, hvor det bliver relevant. De ryger ikke nødvendigvis i fattigdom, men deres levestandard vil falde kraftigt, eller de bliver tvunget til at blive længere i jobbet,« siger tidligere overvismand og professor i økonomi på Aarhus Universitet Torben M. Andersen.

Hvor meget skal man så spare op?

»Man skal være nogenlunde økonomisk på niveau med det, man fik udbetalt af sit arbejde. Generelt siger man, skal kunne få udbetalt 75 til 80 procent af, hvad man fik i løn.«

Her er udfordringen at regne ud, hvor meget der skal lægges til side måned til måned.

»Det svinger meget fra person til person. Pensionsordninger tager typisk 12 til 18 procent, men det kommer også an på, hvor sent man kommer i gang.«

Selvom drømmen om alufælge på sin elscooter formentlig ikke fylder meget hos de unge, er det i den grad en god idé for netop dem at prioritere pensionen.

»Man behøver ikke at tænke pensionsopsparing ind i sin allerførste lønseddel som nyuddannet, men man får typisk flest penge udbetalt, når man er mellem slut-20'erne og start-40'erne. Derfor gør det også mindre ondt at sparre op i den periode.«

Torben M. Andersen fraråder, at man selv begynder at investere de penge, man sparer op. I stedet mener han, at man bør betale professionelle for at forvalte sine penge for en. Det vil i længden formentlig give et større afkast.

Det kan for eksempel gøres gennem banker, pensionskasser eller forsikringsselskaber. Det er ifølge Torben M. Andersen også vigtigt at tage hensyn til skatteforhold knyttet til opsparing.

