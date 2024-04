750 millioner danske kroner!

Så stor er puljen, når førstepræmien i Eurojackpot trækkes tirsdag aften.

Det er da også det absolut maksimale niveau for en førstepræmie i spillet, skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

»Det er nemt nok at sige tallet ’750 millioner’, men hvis man først begynder at bruge pengene i tankerne, så er det jo et nærmest forståeligt stort beløb.«

Det siger Malene Mølgaard, administrerende direktør for Danske Lotteri Spil, der står for Eurojackpot i Danmark.

Danske Spil tilbyder da også professionel rådgivning til vindere af så store præmier.

»Det er vores erfaring, at det giver den bedste start på tilværelsen som mangemillionær. Så bliver det lidt lettere at forstå det uforståelige,« siger hun.

Sidste gang, der blev fundet en vinder af førstepræmiepuljen i Eurojackpot, var fredag 8. marts.

Her var det en tysker, der løb med førstepræmien på 193 millioner kroner.

Siden da er puljen bare vokset og vokset.

Tirsdag aften er den så nået op på maksimal størrelse på 750 millioner kroner. et er kun femte gang i Eurojackpots historie, at puljen når helt derop.

Rettelse: I en tidligere version af denne artikel fremgik det, at trækningen var mandag aften. Det er ikke korrekt. Det er er først tirsdag aften, den store præmie er på spil. B.T. beklager fejlen.