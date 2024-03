Hvis du er tilhænger af at gøre dine køb med kontanter, bliver Danmark i mindre grad et land, hvor dine sedler og mønter er velkomne.

Fra og med i dag fredag er det nemlig ulovligt for butikker at modtage kontantbeløber på over 15.000 kroner. Kontantloftet får altså noget af et hug, når det falder med 25 procent.

Det skriver Finans.

»Nedsættelse af kontantforbudsgrænseen fra 20.000 kroner til 15.000 kroner vil begrænse usædvanligt store kontantbetalinger. Det vil besværliggøre hvidvask gennem detailhandlen, der er lovforslagets formål,« forklarede erhvervsminister Morten Bødskov (S) i januar i et svar til Folketingets erhvervsudvalg under behandlingen af lovstramningen.

Den nye lov har da også modtaget kritik fra flere fronter.

Blandt andet stemte Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance imod, med rationalet om, at det var en indgriben i borgernes privatliv.

Også uden for landets grænser har det vakt opsigt.

Den Europæiske Centralbank (ECB) har efterlyst at regeringen redegør for effekten af et sænket kontantloft i kampen mod hvidvask.

Lovændringen kommer i forbindelse med en begyndende udfasning af kontanter.

30. november sidste år offentliggjorde Nationalbanken, at 1000-kronesedlerne bliver ugyldige efter 31. maj 2025.