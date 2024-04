Kører du rundt i en elbil?

Så kan der være en god nyhed på vej til dig denne mandag – i hvert fald hvis du kommer forbi Odense.

Der slår Norlys nemlig dørene op for sin første ladepark, og i den forbindelse vil det fra klokken 12 og et døgn frem være muligt at lade for nul kroner i parken, der ligger på Drejebænken 10.

Det oplyser Nordlys i en pressemeddelelse.

Derudover vil det i samme periode koste en krone pr. kWh at lade på Norlys' øvrige 125 lynladepunkter »ved betaling med appen Norlys Opladning, med Norlys ladebrik eller med kreditkort ved standeren«, lyder det.

I pressemeddelelsen kalder direktøren for Norlys’ ladestanderforretning, Ellen Trolle, det for en »milepæl«:

»I dag er en milepæl for Norlys og et afgørende skridt i vores bestræbelser på at udbygge og udvikle et offentligt ladenetværk, der rent faktisk er landsdækkende og giver alle danskere optimale muligheder for at skifte til en elbil,« siger hun.

Ladeparkerne kommer - udover ladestandere - blandt andet til at bestå af et grønt område, som blandt andet børn kan nyde godt af, adgang til toiletfaciliteter og mulighed for at købe lidt mad og drikke, lyder det i pressemeddelelsen.

Ladeparken ved Odense er den første af de i alt 15 ladeparker, som Norlys vil opføre.