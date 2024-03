Farvel til lektier og undervisning og hola til strande og swimmingpools.

»Vi ser desværre en tendes, hvor der er flere forældre, der holder ferie uden for skoleferien,« siger Dorte Andreas, der er næstformand i Skoleledernes forening.

Hun bekræfter dermed den tendens to rejseselskaber også oplever.

Rejseselskabet TUI har solgt 26 procent flere rejser i maj, august og september sammenlignet med sidste år.

Og samme mønster mærker Apollo.

»En trend for 2024 er blandt andet, at flere ser ud til at give den traditionelle højsæson en kold skulder for i stedet at rejse i perioden uden for højsæsonen, som i vores fagsprog kaldes 'skuldersæsoner',« siger Glenn Bisgaard, der er salgsdirektør hos Apollo.

Dorte Andreas forstår godt, at mange forældre er pressede økonomisk, og derfor går efter at holde ferie uden for højsæsonen, hvor det er dyrest.

»Jeg vil mene, at de fleste forældre har mulighed for at lægge deres ferie i de perioder, hvor skolerne har lukket. Man skal huske, at skolerne altså kun har åbent omkring 200 af årets 365 dage,« siger hun.

Ud over det faglige, så kan det også have konsekvenser for ens børns forhold rent socialt med klassekammeraterne at være væk i længere tid, påpeger hun.

»Hvis det er muligt, så tal med skolen om, hvilke tidspunkter der passer bedst, så barnet ikke får fri på tidspunkter, hvor klassen skal lave noget, der er fagligt eller socialt vigtigt,« siger hun.

Hvis barnet er ældre, så anbefaler hun, at de ekstraordinære fridage ikke lægges tæt på eksamen.