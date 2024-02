Er det rimeligt, at forældre tager deres børn med på ferie, når de ellers skulle i skole?

Det spørgsmål deler tydeligvis vandene, efter familiefaren Nicolai Bille Krogh har fortalt, hvordan han tager sine tre børn på rejser uden for skolernes ferie.

Nu melder Sebastian Bagergaard Rasmussen, der er lærer på Hendrikholms Skole i Rødovre, sig på banen med en ret klar opsang til forældrene.

»Når jeg finder ud, at elever skal ud at rejse uden for skolens ferie , så siger jeg, at de skal huske at se på ugeplanen. Der står, hvad de skal lave, og jeg har forventning om, at når elever kommer tilbage, så har man læst det, man skal og lavet de opgaver, man skal,« siger han.

Hvad mener du? Er det ok, når forældre holder ferie med børnene uden for skolernes ferie? Ja

Bare det kun er en enkelt gang i skoletiden

Nej

Hvor meget oplever du selv, at forældrene tager børn med på rejser uden for skolernes ferie?

»Der er nogen i alle klasser, der kommer på ferie i skoletiden. Nogen er væk en uge eller 14 dage og så er der nogen en gang imellem, der er væk rigtig længe inden sommerferien, og så kommer tilbage, rigtig længe efter sommerferien,« siger han.

Især på Facebook har Nicolai Bille Kroghs rejser med de tre børn skabt stor debat.

I alt har artiklen om ham fået 660 kommentarer onsdag middag, og her er Sebastian Bagergaard Rasmussen også gået ind i debatten.

Her ses ses Nicolai Bille Krogh sammen med sin hustru Pu og deres tre børn på Grønland. Foto: Privat Vis mere Her ses ses Nicolai Bille Krogh sammen med sin hustru Pu og deres tre børn på Grønland. Foto: Privat

»Der er ikke tal på de mange forældre, der mener, at deres børn ikke forsømmer noget som helst ved at være på ferie i stedet for i skole,« siger han og tilføjer:

»Men jeg er nødt til sige, at børn er forskellige. Nogen børn forsømmer sådan set ikke så meget, mens nogen forsømmer meget at deres læring og sociale kontakter.«

'For mig er det jammer'

Hvad siger du til argumentet om, at mange forældre ikke har råd til deres rejser med børnene i højsæsonen, og derfor er de nødt til at rejse i lavsæsonen, selv om børnene må holde fri fra skolen?

»Det kan jeg ikke tage mig af. For mig er det jammer, og det gider jeg ikke høre på. Forældre, der siger, at de ikke har råd til at tage på ferie i de 150 dage om året, hvor skolerne ikke har ferie, må så lade være med det,« siger han, og kommer med den her opfordring:

»Har man ikke råd til at tage til Grand Canaria, så tag i Zoologisk Have, en uge til Aarhus eller sådan noget i skoleferien . Vi skal væk fra, at man siger, at hvis man rejser i ferien, så han man det ikke fedt nok.«

Men det er vel ikke jammer, hvis folk ikke har råd til at tage på ferie i højsæsonen, hvor det er langt dyrere?

»Så må man prioritere pengene på en anden måde. Jeg elsker selv at tage med Oslo Båden, og ville gerne gøre det langt oftere. Men det kan jeg bare ikke, da jeg jo skal betale de faste udgifter,« siger han og fortsætter:

»Hos nogen er det bare sådan, at man skal ud at rejse, og så betyder det ikke så meget, hvornår på året. Der mangler ansvarlighed og disciplin.«