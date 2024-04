Skattestyrelsen har i et år ikke været i stand til at kontakte danske ejere af 13,6 millioner kroner.

Det skriver styrelsen selv i en pressemeddelelse, hvori det fremgår, at pengene nu risikerer at ryge i statskassen.

»Pengene er fordelt på 698 konti og 80 depoter, som borgere har oprettet uden at give de nødvendige identifikationsoplysninger, og hverken bankerne eller Skattestyrelsen er derfor i stand til at kontakte de berørte borgere,« lyder det.

Nu har ejerne blot fem dage til at melde sig for at få deres penge.

Meddelelsen vækker imidlertid undren hos flere på det sociale medie X, eftersom borgere på listen tilsyneladende er nemme at finde frem til på for eksempel Krak.

Nogle af dem kan jeg finde med adresse og telefonnummer på Krak. Prøvede blot en nysgerrigheds-stikprøve på distinkte, danske navne. Virker mærkværdigt, at Styrelsen så ikke kan finde dem. — Ronnie Hansen (@RonnieHansen) April 24, 2024

»Er det ikke lidt underligt, at det tilsyneladende er super let at finde flere af de her personer på listen? Det lader ikke til, at der er sket en grundig indsats ift. at identificere de her personer. Det er da lidt ærgerligt,« skriver en X-bruger undrende.

B.T. har spurgt underdirektør i Skattestyrelsen, Michael Medom Hansen, hvilke identifikationsoplysninger styrelsen har manglet for at kontakte danskerne, som i nogle tilfælde nu måske kan miste deres penge til staten.

Han fortæller, at det er bankernes ansvar at kontakte deres kunder, som har penge stående.

Når I skriver, at I ikke er i stand til at kontakte dem, er det så forkert?

»Pointen er ... Det kan godt læses forkert.«

Er det forkert?

»Det, der er processen, er, at vi optrykker de her lister, vi får fra bankerne, i Statstidende. Det er det, der er vores ansvar.«

Så når I skriver, at I ikke er i stand til at kontakte dem, så er det forkert?

»Nej, vi har jo ikke deres CPR-nummer.«

I skal vel ikke bruge et CPR-nummer til at kontakte en person?

»Så kan vi gå i gang med at google, men det er bare ikke vores opgave.«

Men er I i stand til at gøre det?

»Nej.«

I er ikke i stand til at gøre det?

»Men det er ikke vores opgave.«

Det er jer, der skriver, at I ikke er i stand til det.

»Jeg synes ikke, du er helt rimelig lige nu. Det må jeg nok sige. Det er ikke vores opgave. Det er jeg bare nødt til at holde fast i. Det følger lovgivningen.«

Hvorfor har I ikke gjort det alligevel, selv om I ikke skal?

»Det er det, vi forsøger at gøre; dels ved at optrykke dem i Statstidende og dels ved at sende en pressemeddelelse ud.«

Hvorfor har I ikke forsøgt at slå deres navne op og ringe til dem?

»Fordi det er bankernes ansvar. Der kan også være mange af de her borgere, der er fundet i mellemtiden.«

Det er bare fordi, I selv skriver, at I opfordrer folk til at kontakte dem på listen, hvis man kender dem. Så er der måske nogen, der tænker, hvorfor I ikke har forsøgt at kontakte dem, når I har haft deres navne i et år?

»Jeg kan godt forstå, at man kan få den tanke. Svaret er, at det ikke er vores opgave, det er bankernes opgave og bankernes ansvar.«

Annoncen i Statstidende over danskere, der kan have penge stående, kan findes her.