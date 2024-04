Skattestyrelsen efterlyser i en pressemeddelelse ejerne til 13,6 millioner kroner.

Pengene står i danske banker fordelt på 698 konti og 80 depoter, som borgere har oprettet uden at give de nødvendige identifikationsoplysninger, lyder det.

Derfor er hverken bankerne eller Skattestyrelsen i stand til at kontakte de berørte borgere, som lige nu efterlyses.

Det begynder imidlertid at blive yderst presserende, for den 29. april udløber efterlysningen.

Herefter vil pengene ryge lige ned i statskassen.

Underdirektør i Skattestyrelsen, Michael Medom Hansen, opfordrer til at kontakte sin bank, hvis man står på listen.

»Inden vi begynder at inddrage de indestående beløb, vil jeg gerne opfordre til, at man undersøger, om man kan genkende sig selv på listen i Statstidene. Eller om man kan genkende venner eller familie, der måske befinder sig i udlandet, og i så fald give dem besked,« udtaler han.

På en enkelt af de knap 700 konti er der et indestående på over 800.000 kroner, lyder det. Syv konti har indestående på over 100.000 kroner.

Det fremgår ikke, hvad Skattestyrelsen har gjort for at kontakte de pågældende borgere.