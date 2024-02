En person på chefgangen hos Danske Bank har særlig grund til at smile.

Aflønningsrapporten for 2023 viser nemlig, at særligt én chef i banken har scoret kassen, skriver Finans.dk.

Enhedschefen Joachim Alpen har fået en tiltrædelsesbonus, også kaldet sign-on, på hele 18 millioner kroner, da han i august i fjord skiftede fra den svenske bank SEB til Danske Bank.

Her er han blevet chef for enheden Corporates & Institutions, og dertil kommer, at han har fået en plads i direktionen.

Når bonussen og årslønnen lægges sammen, bragte det Joachim Alpens samlede lønpakke for 2023 op på 23,81 millioner kroner.

Dermed var han sidste år den højest lønnede hos Danske Bank.

Bankens topchef Carsten Egeriis måtte nøjes med en samlet løn på 17,72 millioner kroner.

»Vi ønskede at ansætte Joachim, da han var den bedste kandidat til jobbet, og det krævede den lønpakke, vi blev enige om. Vi fokuserer på at tiltrække de rigtige mennesker med den erfaring og de kvalifikationer, vi har brug for,« lyder det fra pressechefen i Danske Bank, Stefan Singh Kailay, i en skriftlig kommentar til Finans.dk.

