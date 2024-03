Der er ikke den samme respekt for en restaurantbooking som for en bankaftale.

Jakob Koch Nielsen fik en opringning mandag aften med ti gæster, der gerne ville besøge en af hans restauranter, Osteria Pirlo på Amager. De ville komme tirsdag og fik lov til at omgå nogle regler for større selskaber på restauranten.

Klokken 17:58 dagen efter skrev de, at de blev forsinkede. To minutter før de skulle ankomme. Jakobs personale rokerede hurtigt rundt, så de kunne beholde bordet.

18:23 skrev de i en mail, at de var kede af det, men at de alligevel ikke kunne komme.

»Det er et meget slemt tilfælde, men vi oplever desværre flere aflysninger i sidste øjeblik hver uge,« siger Jakob Kock Nielsen, der er direktør for og indehaver af fire restauranter i København.

»5000 eller 6000 kroner lyder måske ikke af mange penge, men når det sker flere gange hver uge, bliver det til rigtig mange penge på et år.«

Han kommer dermed med et opråb.

»Meld afbud så hurtigt som muligt, og lad være med at booke to steder fredag aften, og beslut jer på dagen, for det betyder meget for restauranterne. Vi booker personale og køber ind på baggrund af de bookinger, vi får.«

»Jeg tror, at man glemmer, at der er mennesker bagved. Vi oplevede ikke de samme problemer, dengang man skulle ringe til restauranten for at afbestille et bord,« siger Jakob Koch Nielsen, der har været i branchen i mange år.

Og det er ikke kun på hans restauranter, at gæsterne ikke dukker op.

Sene afbud eller udeblivelse er ifølge brancheforeningen for restauranter og hoteller, Horesta, en stigende tendens.

»Det et er kæmpe problem, og den nyeste tendens er, at gæster bestiller borde på to eller flere forskellige restauranter en fredag aften, og så beslutter de sig først på dagen, hvor de vil spise,« siger den vicedirektøren i Horesta, Jeppe Møller-Herskind.

»Vi opfordrer derfor restauranterne til at tage et 'noshow'-gebyr.«

Men det vil Jakob Koch Nielsen helst ikke, selvom han ikke afviser, at de kan blive nødt til det.

»Der er meget konkurrence for mellemstore restauranter, og jeg er bange for, at gæsterne vil vælge en anden restaurant, hvor det er lettere at booke bord.«