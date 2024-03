Der var liv og glade dage, da Fødevarestyrelsen i februar besøgte restauranten KiHong North Europe på Amager.

I kælderen, vel at mærke. Og liv af den slags, der både er ulækkert og kan udgøre en fare for restaurantgæsterne.

Under kontrolbesøget hos KiHong North Europe på Amagerbrogade 44 så en skadedyrsbekæmper således fem rotter foran kælderrummet. Én af dem slog skadedyrsbekæmperen ihjel.

»Den døde rotte er fremvist ved tilsynet,« skriver Fødevarestyrelsen i kontrolrapporten fra besøget 15. februar.

Rotteproblemet vokser sig kun større af, at kælderlokalet ikke var skadedyrssikret. Tværtimod var der huller umiddelbart over gulvhøjde på omkring fire gange otte centimeter.

I selve kælderrummet viste det sig også, at rotterne havde boltret sig – blandt opbevarede fødevarer.

»I kælderrummet ses der tydelige potespor på inventar, der ses gnav i ris og hel, tørret chili, der ses en mængde ældre og friskere ekskrementer fra rotter,« står der i kontrolrapporten.

Den tilsynsførende bemærkede også, at der i en kasse med nudler var gnavet i et sort stykke plast, der lå nede i den åbne kasse – og at en identisk pakke nudler blev fundet i produktionskøkkenet.

Også i selve kælderrummet blev der fundet en rotte, som dog ikke var levende.

Tværtimod havde den med Fødevarestyrelsens ord »ligget død under en kasse i lang tid«.

Så lang tid, at rotten var »mumificeret«.

De omfattende skadedyrsproblemer fik Fødevarestyrelsen til at lange en sur smiley ud. Og ikke nok med det.

KiHong North Europe har fået en bøde på 10.000 kroner og et straksforbud mod at bruge fødevarer opbevaret og håndteret i kælderrummet i madlavningen. Med andre ord må maden, der har været der, under ingen omstændigheder komme i nærheden af KiHong North Europes gæster.

»Vi holder det lukket og vil smide alle fødevarer ud. Det er fødevarer, vi har købt inden for den sidste måned for at teste det, og vi synes ikke, det er godt nok, så vi ville alligevel ikke bruge det,« lød det fra restauranten, da Fødevarestyrelsen kom forbi til kontrolbesøget.

Overfor KøbenhavnLiv understreger en ansat på KiHong North Europe, at »intet derfra (kælderrummet, red.) har været i kontakt med vores kunder«, og at restauranten arbejder på at få udbedret problemerne.

Forbuddet – som stadig står ved magt – gælder kun kælderrummet, så restauranten må gerne bruge fødevarer opbevaret andre steder i madlavningen.

Det var dog ikke alene i kælderrummet, den var gal.

»I kølerum ses der ansamlinger af sort snavs og skimmel på vægge, sider, under hylder og på reoler,« skriver Fødevarestyrelsen i kontrolrapporten.

Derudover var overfladen på nogle metalhylder i kølerummet ødelagt, ligesom det dryssede med maling fra dem, og deres kanter var rustne.

Restauranten opbevarede under kontrolbesøget en »større mængde fødevarer, både uemballeret snittet grønt og andre tilberedte fødevarer, dækket af film«.

KiHong North Europe fik udover straksforbuddet, bøden og den sure smiley pålagt to opfølgende – og gebyrpålagte – kontroller fra Fødevarestyrelsen.

