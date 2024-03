Charterferierne i påskeferien er blevet revet væk.

Ikke desto mindre rejser klart færre danskere til sydens sol i påsken, skriver Finans.

Helt op mod 4.000 færre, faktisk. Det lyder paradoksalt, men der er en god grund: At påsken i år falder meget tidligt.

Ja, så tidligt, at mange af de populære chartermål i Middelhavet stadig ikke har åbnet for turistsæsonen endnu, fordi det stadig er for koldt til solferier i slutningen af marts.

»Hvis påsken havde faldet senere, så havde vi og andre charter-arrangører startet vores rejsemål i Middelhavet. Det er en relativ stor del af vores rejser, som ikke er tilgængelige for dem, der gerne vil afsted i påsken,« siger rejsegiganten Sunwebs landechef i Danmark, Jan Lockhart, til Finans.

Det har også en anden konsekvens for de mange danskere, som drømmer om en tur sydpå i påsken:

Det lavere udbud af charterferier i højtiden betyder nemlig, at prisen på påskerejser ifølge Jan Lockhart er »usædvanligt høj«.

Sunweb har ifølge landechefen solgt 96 procent af de udbudte charterferier i påsken.

Også andre rejsebureauer har oplevet stor efterspørgsel på rejserne i påskedagene.

