Med under en uge til Europa-Parlamentsvalget skorter det ikke på valgløfter fra landets politikere.

B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, er ikke bleg for at kalde meget af det, der kommer fra politikerne for valgflæsk.

Men samtidig skal man huske, at en dansk parlamentariker er en lille fisk i et meget stort ocean.

»Europa-Parlamentet har 705 medlemmer - og af dem er kun 15 danske. Så som vælger skal man være forsigtig med at tro, at det hele bliver til virkelighed på et splitsekund,« siger Henrik Qvortrup.

På en skala fra 1-6 seks uddeler Henrik Qvortrup valgflæsk til politikerne med de vildeste mærkesager.

Plastiksugerør og fastmonterede skruelåg:

»Det er jo en måde at prøve at sige, at EU blander sig for meget,« siger Henrik Qvotrup til de politikere, der slår sig op på at kritisere forbuddet mod plastiksugerør og de nye skruelåg.

I blandt dem er Dansk Folkepartis Anders Vistisen og Liberal Alliances Henrik Dahl.

»Det er sådan set en helt fair sag,« siger den politiske analytiker og fortsætter:

»Men forstillingen om, at man som vælger for sidste gang har siddet og fået et sugerør opløst i munden på McDonalds, kan man godt pakke væk.«

Og derfor giver Henrik Qvotrup kampagnen mod de udskældte sugerør og skruelåg fem ud af seks mulige stykker valgflæsk.

Hurtigtog gennem EU:

Umiddelbart tænker Henrik Qvotrup, at Enhedslistens og SFs drømme om en mere effektiv og billigere togtrafik er realistisk, når man sammenligner med en tilbagekomst af plastiksugerørene.

»Jeg ser en bevægelse i den grønne retning i EU, så det er ikke helt så illusorisk,« siger han.

»Men man skal huske, at rigtig meget af den her lovgivning i EU er skabt af lobbyister i Bruxelles.

Også derfor mener Henrik Qvortrup ikke, at det er noget man kan forvente sig med det samme.

»Det er veletableret at grøn transport er en god idé, så jeg forstiller mig, at vi ikke er langt fra, at sådan et arbejde vil blive sat igang,« siger han.

Derfor scorer kampagnen for hurtigtog gennem EU kun tre ud af seks mulige stykker valgflæsk.

Grænser for tech-giganterne:

Statsminister Mette Frederiksen og Socialdemokratiets spidskandidat til valget er gået sammen med et budskab om at stramme tøjlerne om tech-giganterne - for vores børns skyld.

Og det er ifølge Henrik Qvortrup er en rigtig smart idé.

»Vi er helt oppe på den store klinge. Emnet betyder noget for mange, og alle kan identificerer sig med det,« siger han og fortsætter:

»Det kan de jo for sin vis også med sugerørene, men det her er jo bare alt andet lige vigtigere,« påpeger Henrik Qvortrup.

Dog vil det også være lang tid undervejs, før der kommer mere regulering med de sociale platformes algoritmer.

Og derfor får udspillet to ud af seks mulige stykker valgflæsk.

