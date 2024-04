Når du læser en artikel eller ser et tv-indslag med penge som fokus, er det ofte Louise Aggerstrøm Hansens navn, der dukker op.

Den 37-årige privatøkonom og chefanalytiker i Danske Bank bliver nemlig tit brugt som ekspert. Men hvordan bruger hun selv pengene, hun fredag 12. april får tilbage fra Skat?

For nu først til de omkring 74 procent af danskerne, der fredag får penge tilbage i skat, og som hver især i gennemsnit ser frem til at indkassere 7.267 kroner.

Louise Aggerstrøm Hansen oplyser, at danskerne kan deles op i to, når det gælder brugen af pengene.

Louise Aggerstrøm Hansens er privatøkonom og chefanalytiker hos Danske Bank.

»Blandt dem der hurtigt giver pengene ben at gå på, er der en tendens til, at det er på nogle af de ting, der forsøder tilværelsen lidt. Eksempelvis ser vi en højere omsætning i tøj og skobutikker og på barer og restauranter,« siger hun.

Og så er der dem, der vælger at gøre noget andet.

»Mange vælger i stedet at spare pengene op enten i kortere eller længere tid, så det er ikke et voldsomt forbrugsboom vi ser i disse dage,« siger privatøkonomen.

Tilbage til spørgsmålet om, hvad Louise Aggerstrøm Hansen selv vælger at gøre med de penge, hun får tilbage fra Skat.

Skat Hvordan vil du bruge de penge, du får tilbage fra Skat? Jeg vil bruge det hele på fornøjelser

Jeg vil spare det hele op

Jeg vil investerer pengene i aktier eller andet

Jeg vil bruge lidt af pengene og sparer resten op

»Jeg får 53 kroner. Dem tænker jeg at bruge til at købe et par croissanter til morgenmad på lørdag,« siger Louise Aggerstrøm Hansen og griner.

