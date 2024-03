Normalt smiler man, når det er sommer, og solen skinner.

Men snart skal det være dyrere at besøge Legoland i Billund, når det er weekend om sommeren, og solen er fremme.

Ejerne af Legoland melder nemlig ud, at de vil til at tage flere penge for din entrébillet på en solrig dag i sommerferien, end de vil på en regnfuld dag i foråret.

»I august skal man forvente at betale mere på en solrig lørdag end en regnfuld tirsdag i marts,« siger Scott O'Neil, topchef i Merlin Entertainments, der ejer Legoland, til Financial Times.

Hvornår den nye prismodel indføres, bliver ikke nævnt helt præcist af topchefen.

Merlin Entertainments oplyser kun, at de løbende vil indføre den nye prismodel.

Det er Lego-familiens pengetank og investeringsselskab, Kirkbi, som ejer Merlin Entertainments og står bag 141 attraktioner i 23 lande.

Heriblandt 10 Legoland-parker verden over.

