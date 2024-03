»Det kan godt være omkring fem tusind kroner, (red. jeg får tilbage i skat).«

Ordene falder fra Nina Norström, der bruger Skats årsopgørelse til at sparre op til ferie på. På den måde, ved hun, at hun ikke ender med et skattesmæk i marts.

Omvendt bruger Jonas Wisbech Vange en form for »fingerspitzgefühl« til at vurdere, om han betaler den rigtige mængde Skat.

