Nationalbanken har torsdag sænket renten med 0,25 procentpoint.

Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

Rentefaldet er med virkning fra fredag, hvor den nye udlånsrente vil lyde på 3,5 procent.

Rentesænkningen sker, efter at Den Europæiske Centralbank (ECB) har sænket renten tilsvarende. Det skete tidligere torsdag.

Det er første gang siden 2019, at ECB har sænket renten.

Efter rentefaldet på 0,25 procentpoint ligger den pengepolitiske rente hos ECB på 3,75 procent.

ECB er centralbank for de lande, som bruger euro som valuta.

Det gælder ikke Danmark, men alligevel har beslutningerne i centralbanken betydning for danskerne.

Det skyldes den danske fastkurspolitik.

Den går ud på, at kronen som udgangspunkt skal holde en fast kurs over for euroen.

Det var derfor ventet, at Nationalbanken ville sænke sin rente som følge af rentefaldet hos ECB.

Blandt dem, der berøres af renteudviklinger, finder man boligejere.

Rentefaldet vil dog som udgangspunkt ikke få stor betydning for de månedlige udgifter, man har i forbindelse med et boliglån, lyder det fra Christian Hillingsøe Heinig, der er cheføkonom hos Realkredit Danmark.

Har man et afdragsfrit realkreditlån på en million kroner, står man til at spare omkring 140 kroner om måneden efter skat, skriver han i en kommentar.

Heller ikke på boligmarkedet vil den nye rente gøre den store forskel, vurderer cheføkonomen.

- De markante rentestigninger gennem de senere år har haft en væsentlig mindre priseffekt end ventet på boligmarkedet, og derfor skal man nok heller ikke sætte næsen op efter, at mindre rentenedsættelser får en betydelig priseffekt.

Alt andet lige betyder rentefaldet dog, at det bliver en smule billigere at låne penge.

Den sænkede rente er derfor "behersket positivt nyt" for boligmarkedet, mener Christian Hillingsøe Heinig.

