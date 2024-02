Den kendte iværksætter og virksomhedsleder, Martin Thorborg, har lige nu god grund til at have dollartegn i øjnene.

For få år siden gjorde han for sjov en investering, der nu er tyve gange så meget værd.

Det drejer sig om hans køb af kryptovaluta, blandt andet bitcoins.

»Jeg købte for sjov for fire, fem år siden kryptovaluta for 60.000 kroner. Nu er de 1,3 millioner kroner værd. Altså er de 20-doblet i værdi. Det er da meget god 'return of investment',« siger Martin Thorborg, der blev mangemillionær som Jubii-stifter.

Her ses Martin og Jannie Buch Thorborg, der sammen købte tre hoteller på Bornholm, som de to iværksættere har istandsat og moderniseret. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Her ses Martin og Jannie Buch Thorborg, der sammen købte tre hoteller på Bornholm, som de to iværksættere har istandsat og moderniseret. Foto: Bax Lindhardt

Alene i februar er værdien af bitcoin, der betegnes som den mest kendte kryptovaluta, skudt i vejret med omkring 45 procent, den største månedlige stigning i over tre år.

En del af forklaringen skal findes i, at det for første gang er blevet muligt at handle med indeksfonde kendt som ETF’er, der følger bitcoin, på de amerikanske børser.

Det besluttede det amerikanske børstilsyn, SEC, i begyndelsen af året.

Samtidig står bitcoin overfor en halvering i april.

Bitcoin skabes ved, at de mines ud ved brug af enorme mængder computerkraft, og om to måneder kan der kun mines halvt så mange bitcoins, som tilfældet er nu.

»I praksis betyder det, at udbuddet af bitcoins, der kan komme i cirkulation, igen bliver mindre. Ergo hvis efterspørgslen bliver ved med at stige, og der er færre bitcoins på markedet, så vil prisen på bitcoin stige,« sagde Karina Rothoff Brix, der er landechef for i Nordens største kryptobørs Firi, tidligere torsdag til euroinvestor.dk

Martin Thorborg, når vi ser bort fra Jubii, har du så lavet investeringer, der er steget mere, end din krypto er lige nu?

»Hmmm. Jeg sidder og tænker. Ja, jeg har nogen gange lavet aktieinvesteringer, der er 20-30 fordoblet, men man skal se på, at der også er nogen aktier, jeg har tabt alle pengene på,« siger han og tilføjer:

»Jeg prøver, at se på det hele i et samlet billede. Man kan sige fedt, jeg vandt en masse på kasino i går, men så skal man huske på alle de gange, man er i kasino uden at vinde noget.«

Han har ikke tænkt sig at sælge ud af sin kryptovaluta endnu.

»Jeg tror på, at de stiger endnu mere, og jeg mangler ikke pengene lige nu,« siger han og fortsætter:

»Tænk, hvis du har en gulbare liggende i dit pengeskab, og du ved, at guldminerne snart kun leverer halvdelen af det guld, som de gjorde før. Så vil du jo nok heller ikke sælge endnu.«