Lise Arendtsen måtte spærre øjnene op en ekstra gang, da hun så den opkrævning fra Skat, der lå i eBoks.

Små otte øre skulle hun betale dagsrenter for en vægtafgift, der var betalt lidt for sent for hendes bil.

»Jeg synes, det var så latterligt, at jeg betalte med det samme uden at tjekke, om det var en fejl. Jeg har to biler og har givet mit barn den tredje, så jeg ved ikke engang, hvilken bil, der var tale om.«

»Som resten af Danmarks befolkning synes jeg, det er en joke. Jeg kan næsten kun grine af det,« siger 62-årige Lise Arendtsen til B.T.

Foto: Lise Arendtsen Vis mere Foto: Lise Arendtsen

Selvom hun nærmest ikke studsede over opkrævningen, nagede den hende alligevel som en lille sten i skoen.

»Altså hvis man ikke betaler den, kan man jo ende i inkasso eller RKI. Jeg synes ikke, man skal kunne komme i småproblemer for en regning på otte øre.«

»Jeg tør slet ikke tænke på, hvad det administrativt har kostet for Skat at oprette og udsende de her opkrævninger,« siger hun.

B.T. har spurgt Skattestyrelsen, hvad det koster at oprette og sende en opkrævning, men det har de ikke svaret på endnu.

Skattestyrelsen har oplyst, at det er et automatisk it-system, der udsender opkrævningerne, men de har ikke svaret på, hvad det koster per styk endnu.

B.T. har spurgt Sune Thvilum-Kannegaard, der er underdirektør i Skattestyrelsen, om der ikke er en grænse for, hvor lavt et beløb Skat opkræver hos folk.

»Jeg har forståelse for, at det hos nogen kan vække undren, at vi beregner og opkræver selv små beløb, som borgere og virksomheder skylder i skat,« svarer Sune Thvilum-Kannegaard på mail og tilføjer:

»Reglerne er, at alle rentebeløb skal opkræves, og det arbejder Skattestyrelsen efter.«

