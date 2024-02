»Alle mine penge er væk.«

»Hvad fanden sker der?«

Forestil dig, at hele din opsparing pludselig forsvandt med et fingerknips.

Det er situation onsdag aften for hundredevis af kryptoinvestorer som bruger kryptoplatformen Coinbase til at handle med.

På Reddit vælter det frem med opslag fra folk, der pludselig har mistet alle deres aktiver på platformen. Det fyger om sig med teorier om hackerangreb og overophedede servere. Teorierne bliver dog skudt ned af en dansk ekspert.

Bitcoin steg onsdag med over 10 procent i værdi. Foto: Dado Ruvic/Reuters/Ritzau Scanpix

Advokat med speciale i kryptovaluta, Payam Samarghandi, havde ikke hørt om problemet, før B.T. ringer til ham, og præcis det beroliger ham.

»Min telefon ville gløde lige nu, hvis der var et problem. Jeg ville være helt rolig,« siger han.

Ifølge ham kan brugere være helt sikre på, at Coinbase ikke har mistet de mange bitcoins. Han betragter nemlig selv Coinbase som noget af det mest sikre.

»Hvis jeg kunne få odds 1,1 på, at der var sket et hackerangreb, ville jeg sætte en million på det. Coinbase er simpelthen for stort til, at det kan ske.«

Der er formentlig tale om en teknisk fejl, som man på samme måde kunne se, hvis der pludselig stod nul kroner på din netbank hos Danske Bank, fortæller Samarghandi.

Hos Coinbase selv arbejder de på at løse problemet.

Danskeren Niklas Nikolajsen har tjent mere end de fleste i at spekulere i Bitcoins. Foto: Emil Hougaard

»Vi er klar over, ar flere brugere oplever en tom konto på deres Coinbase, og at de har problemer med at købe og sælge. Vores team undersøger problemet og giver en opdatering snarligt. Midlerne er sikre,« skriver McKenna Otterstedt, seniorkommunikationsmedarbejder for Coinbase i en mail til B.T.

På Reddit blev der spekuleret i om platformen ikke kunne klare presset for de mange brugere, der skulle købe og sælge.

Onsdag bragede den største kryptovaluta bitcoin op med over 10 procent, hvilket banker værdien af en bitcoin op over 60.000 dollar.

Da bitcoin var mest værdifuld kostede den 68.982,2 dollar.

En del af stigningen kan blandt andet forklares med, at de amerikanske børsmyndigheder i januar godkendte en række såkaldte bitcoin-spot ETF-er. Det har gjort det muligt for flere investorer at investere i den populære kryptovaluta, skriver Euroinvestor.