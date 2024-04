Har du mistet dit job eller sagt op?

Så kan det koste dyrt på pensionen, viser beregninger foretaget af Sampension.

Går man eksempelvis ledig i et år uden at indbetale på en pensionsopsparing, vil en 30-årig have 123.500 kr. mindre på pensionstidspunktet.

Er man ledig i et år som 45-årig, lyder beløbet på 79.300 kr., og som 60-årig vil man have omkring 62.600 kr. mindre i pensionstilværelsen.

Anledningen til beregningerne er, at nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at antallet af langstidsledige faldt i februar efter fire måneder i streg med stigninger.

Således var der i februar 14.997 langtidsledige fuldtidspersoner. I januar lød tallet på 15.287.

»Udviklingen betyder helt konkret, at mange af de danskere, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, har fået del i beskæftigelsesfremgangen de seneste år, og det er selv sagt glædeligt,« udtaler Anne-Louise Lindkvist, der er kunderådgivningschef i Sampension.

Hun tilføjer:

»Samtidig gør det en forskel rent privatøkonomisk at komme tilbage i arbejde - både her og nu, hvor man får en lønindkomst, men også på sigt, da det at være i beskæftigelse typisk betyder, at der indbetales til ens pensionsopsparing.«

