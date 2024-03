Hvor lav en regning kan myndighederne egentlig tillade sig at opkræve?

Tilsyneladende nogle rigtig små nogle. B.T. har i den seneste uge været i kontakt med 44 danskere, der har modtaget regninger fra Skattestyrelsen på sammenlagt 19,45 kroner.

Det tyder ifølge forsker på CBS, Ulrik Røhl, på, at det er ineffektivt arbejde i Skattestyrelsen.

Han forsker i de krav digitalisering stiller til offentlige myndigheder.

»Er det ti regninger af den størrelse, man sender ud om måneden, kan det være okay, men hvis man forstyrrer tusinder af borgere med regninger under en krone, er det spild af ressourcer.«

»Så bør Skattestyrelsen overveje deres praksis,« siger han til B.T.

Han understreger, at man selvfølgelig skal betale sine regninger, men at det ikke bare koster penge for Skattestyrelsen at oprette og udsende regningen. Det koster også penge at registrere betalingen, når de får pengene tilbage.

Men det handler også om, hvilket signal Skattestyrelsen sender til borgerne.

»De ser i hvert fald ikke igennem fingrene med noget. Myndigheder har et ansvar for at balancere imellem korrekthed og effektivitet.«

»Og det her sender jo et signal om, at Skattestyrelsen har en temmelig kantet tilgang på bekostning af borgernes tid,« siger Ulrik Røhl.

B.T. har spurgt Skattestyrelsen, hvad det koster at oprette og sende en opkrævning, men det har de ikke svaret på endnu.

Skattestyrelsen har oplyst, at det er et automatisk it-system, der udsender opkrævningerne, men de har ikke svaret på, hvad det koster per styk endnu.

B.T. har spurgt Sune Thvilum-Kannegaard, der er underdirektør i Skattestyrelsen, om der ikke er en grænse for, hvor lavt et beløb Skat opkræver hos folk.

»Jeg har forståelse for, at det hos nogen kan vække undren, at vi beregner og opkræver selv små beløb, som borgere og virksomheder skylder i skat,« svarer Sune Thvilum-Kannegaard på mail og tilføjer:

»Reglerne er, at alle rentebeløb skal opkræves, og det arbejder Skattestyrelsen efter.«

