Forleden kom det frem, at grænsehandlen bliver tre supermarkeder fattigere, da kæden Priss drejer nøglen om.

Nu oplyser man, at der i den forbindelse bliver skudt gang i 'et stort ophørsudsalg'.

Det fremgår af Priss' egen hjemmeside.

Der lyder det også, at ophørsudsalget begynder fra den 16. februar:

»Vi forventer at få rigtig travlt, så skynd dig at komme og gør en god handel før din nabo,« lyder det fra Priss.

Det var JydskeVestkysten, der mandag kunne skrive, at kæden – som kan findes syd for grænsen i Harrislee, Pebersmark og Süderlügum – lukker i løbet af marts.

»Vores ejere er efter grundige og svære overvejelser desværre nået frem til den konklusion, at det ikke er muligt at fremtidssikre Priss' grænsehandel i sin nuværende form på en ordentlig og ansvarsfuld måde,« skrev direktøren for Priss, Carsten Christensen, i en mail til mediet.

På kædens hjemmeside oplyses det, at det betyder, at man har været nødsaget til at opsige alle de ansatte.

»Ejerne vælger at træffe den svære beslutning om at lukke nu, idet vi har afsøgt alle muligheder for at lave en langsigtet holdbar og rentabel forretningsmodel, hvor der kan opnås en stabil og rentabel forretning, uden resultat. Det er vigtigt for os at lukke ned på en ordentlig og ansvarsfuld måde,« lyder det fra Priss.